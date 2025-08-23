〈「先生から『雑誌見たよ』と言われたことも…」小学5年生でグラビアデビューした紗綾（31）が語る、周りの反応と大変だった体型管理〉から続く

2005年、小学5年生でグラビアデビューし、世間にさまざまな驚きを与えた紗綾さん（31）。デビュー当時、「中国の反日運動を止めた少女」というインターネット上での流言飛語が意外な話題となったものの、その後もキャリアを進め今年でデビュー20周年を迎えた。

2022年に結婚、現在一児の母として広島に居を構えながら現在も芸能活動を続けている紗綾さんにこれまでの足跡を振りかえってもらった。（全3回の3回目／最初から読む）



紗綾さん

◆◆◆

10周年でセミヌード解禁。「DVDは嫌いな仕事だった」

――ダイエットに苦労されながらも、高校生から20代前半にかけては写真集もDVDもたくさん発表されましたよね。ご自身でも写真集を見返すものですか。

紗綾 見ますよ。写真を撮られること自体は子どもの頃から好きなんです。高校生になってからは、お芝居がより楽しくなってきて、いろんなことにチャレンジしたいという思いが強かった時期もありましたけど、グラビアが嫌だと思ったことは全然ないです。

それに、事務所の方も肌の露出についてはしっかり管理してくれていましたし、布の面積の小さい水着はNG、お尻も出さない、ヌードもやらない、そういう線引きを自分のなかでもはっきりしていました。

どうやって「紗綾」というタレントの知名度をキープしていくか、そんなことをずっと考えていました。高校を卒業する頃には、写真集のコンセプトや衣装について自分の意見を聞いてもらえるようになってきて、さらに楽しくやれるようになりました。

――転機になった出来事や写真集も？

紗綾 2015年に出した『紗綾 写真集』ですね。それまではガチガチのグラビアにこだわってきたし、セミヌードは事務所も反対していました。でも、デビュー10周年記念で、講談社さんという大きな出版社から、西田幸樹さんという先生クラスのカメラマンさんに撮ってもらえるという、いい条件が重なったんです。

西田さんは、すごくセクシーだけどとてもきれいで品のある写真を撮ってくださる方。このタイミングならいいか、と「セミヌード、いいですよ」と自分から言いました。表紙の写真も、当初は編集者の方が決めてくださったんですが、「顔のどアップがいいと思います！」と自分で決めた。だからとても印象深い写真集になりました。

――たしかに、それまでの写真集は胸が強調されていたり、体が見えているものでしたが、『紗綾 写真集』は鋭い眼差しが強烈な表紙でした。何かイメージされるものがあったんですか？

紗綾 私、美術館に行くのが好きなんです。具体的に誰の絵が好きとか、写真が好きとか、そこまでではないんですが、アートに触れると、こういう色使いをしたい、見せ方をしたいといったインスピレーションが湧いてくる。それを撮影の時にお伝えすることはありますね。

『紗綾 写真集』も、人によって見え方が違うと思いますが、私はエロいとは全然思わなくて、「美」を前面に出した「アート」として撮っていただけたなと思います。あの当時のピチピチのときに、セミヌードをやっておいてよかったなと思っています。

「高校を卒業したあたりから、衣装の面積も小さくなってきて」

――逆に、これはちょっと嫌な撮られ方だなということも？

紗綾 写真集はないですけど、DVDは過激なものが結構ありました。だから、DVDは本当は好きじゃなかった、できればやりたくない仕事でした。やっぱり高校を卒業したあたりから、衣装の面積も小さくなってきて、大人っぽさやセクシーさを求められるようになってきました。でもそういう表現は私っぽくないし、すごく違和感があった。

ちょっとコメディっぽい、キュートな感じでやってきたんで、等身大の自分で表現できないDVDはしんどくなってきたんです。2018年に事務所を辞めて独立するときに「もうDVDはやりません。卒業します」と言って、区切りをつけました。それからDVDは一切やっていないです。

今はダイエットも筋トレもせずに自然としなやかな体に

――フリーになられて、2022年にはご結婚、お子さんも生まれました。最近はセルフプロデュースでお仕事を続けていらっしゃる？

紗綾 2020年に、クラウドファンディングで15周年記念の写真集を出しました。アジアの方が多かったですが、アメリカやフランスの方も支援してくれて、「ここにも（見たいと思っている人が）いるの？」という感じで本当に驚きでした。インスタグラムを見て参加してくれた方も結構いたので、今の時代はすごいな〜なんて関心しながら。

――現在はパートナーの故郷である広島にお住まいで、広島のテレビ番組の出演や、北九州の観光大使も長く続けられていますね。今年のはじめに「グラビア作品の制作は一区切り」というようなことをおっしゃっていましたが。

紗綾 東京は、仕事はガンガンできるけど、子育てするには自然豊かなところの方がいいなと思って、旦那の出身地である広島へ引っ越しました。完全母乳で育てましたから、おっぱいをあげているだけで痩せてもくるし、育児をしているとそれなりに筋肉もついて、今はダイエットも筋トレもせずに自然としなやかな体になっています。

写真集などの「作品制作」という意味では区切りをつけましたが、グラビアはもちろん楽しいし、今も雑誌のグラビアは全然やっているんですよ。「紗綾はもうグラビアをやらない」と思っていらっしゃる出版関係の方も多いと思うんですけど、オファーをいただいたら、やれる時にはやります。とはいえ、広島で子育てをしている普通のおかあさんでもあるんで（笑）、グラビアが撮れる、自分のコンディションが整っているときにやれたらと思っています。

「旦那も出役の人なんです」

――いっときは、仲間由紀恵さんや小池栄子さんのような女優さんに憧れているとおっしゃっていましたが、お芝居への情熱も未だに熱いままですか？

紗綾 あることはあるんですけど……。実はこれ、初めて言うんですが、旦那も出役の人なんですね。隠しているというわけでもなく、いずれ機会があったら公表しようかなと思っていたんですが。私なんかよりずっとメジャーなドラマに出てきた人で、芝居への向き合い方、取り組み方がものすごくストイックなんです。

彼のその姿を見ていたら、「私、全然だめだったな」、女優なんてやっていける感じがしないって思ったんです。俳優の仕事を諦めたわけではないけど、以前よりずっと、中途半端な気持ちでやるのは申し訳ないと思うようになりました。

育児や養育について発信をしていきたいけれど…

――子どもの頃から、何かにチャレンジしたいという強い思いで、辛いことも乗り越えられてきたと思うんですが、デビューから20周年を迎えた今、そういった思いはお持ちですか。

紗綾 旦那のお母さんが乳幼児の発育、教育に関しての専門家で、幼稚園の園長先生をしています。だから私も、結婚して子どもが生まれる前からいろいろ教えてもらい、頑張って勉強もしてきました。新生児の頃から子どもに対して気持ちのつながりを持ち、なでたり、マッサージをしたり、くっついたりすることをアタッチメントというんですが、それによって、脳の発達が促されたり、運動神経が良くなったりすることがあるらしいんです。

そういったアプローチの方法を実践しながら、子育てをしてきました。昔は、今の私のように、子育てを経験したお母さんからその方法が受け継がれていったと思うんですが、今のママたちはSNSで一生懸命調べながら子育てをしている人も多いんです。ネットにある情報が正しいかどうかは、調べるのも難しいですよね。だから、なかなか情報にありつけない方に、正しいことを伝えていくようなコンテンツの制作などをやっていきたいなと思っているんです。

――では俳優の仕事というより、今はこちらの仕事を積極的にやっていきたいという。

紗綾 子どもも幼稚園に通いはじめましたし、自分の時間もできたので、もっとこういう活動や発信を頑張っていこうと思っているところです。この先、東京でも仕事をしていきたいので、東京で新規の仕事を開拓してくれるマネージャーさんを探しています。これからは今までとは違う自分も見せていきたいなと思っていますね。

写真＝原田達夫／文藝春秋

（川村 夕祈子）