◇MLBナショナルズ 5-4 フィリーズ(日本時間23日、シチズンズ・バンク・パーク)

ナショナルズ・小笠原慎之介投手が日本時間23日のフィリーズ戦にリリーフ登板。同点で迎えた7回のマウンドにあがると、2者連続三振など躍動も、勝ち越し弾を浴びイニング途中で降板となりました。

「3-3」の同点で迎えた7回、小笠原投手は先発のケード・カバリ投手に続いて、2番手としてマウンドにあがります。この回の先頭で迎えたのはナ・リーグトップとなる45本塁打を記録しているカイル・シュワバー選手。2球連続でボール球を投じバッター有利のカウントなる場面もありましたが、6球目に投じた132キロのスライダーで空振り三振に打ち取ります。さらに続くブライス・ハーパー選手からも空振り三振を奪い、順調に2アウトまで持ち込みました。

しかし3人目の打者として迎えたJ.T.リアルミュート選手には、7球目に投じた131キロのチェンジアップをとらえられ、レフトスタンドへの勝ち越しソロとされました。

ここで投手交代となり、小笠原投手は降板。2/3イニングで17球を投げ、被安打1、1失点、防御率5.79という成績となりました。

ナショナルズはその後、9回に2点を加えて逆転。同地区の首位を走るフィリーズ相手に接戦を制しました。