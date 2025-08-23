好き＆行ってみたい「熊本県の森林浴スポット」ランキング！ 2位「白糸の滝」を抑えた、圧倒的1位は？
木々のざわめき、鳥のさえずり。心癒される森林浴スポットで、日々の喧騒（けんそう）を忘れてみませんか。
All About ニュース編集部では、2025年8月12〜14日の期間、全国20〜60代の男女209人を対象に、「森林浴スポット（九州地方・沖縄）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい熊本県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
2位：白糸の滝（南阿蘇村）／29票阿蘇郡西原村の静かな森の中にひっそりと流れる白糸の滝は、滝の優雅な流れと周囲の緑が美しいコントラストを描く癒やしのスポット。特に夏場はひんやりとした空気が心地よく、避暑をかねた森林浴にぴったりのロケーションです。遊歩道を歩くうちに、いつの間にか日常の喧騒を忘れ、ただ滝の音に耳を澄ませている自分に気付くはず。規模は決して大きくないですが、訪れた人の心をそっと整えてくれる、そんな静かな魅力があります。
回答者からは「テレビで見て以前から行ってみたいと思っていたため」（30代女性／茨城県）、「滝の間近まで行け、マイナスイオンたっぷりのパワースポットだから」（40代女性／宮崎県）、「清らかな水が織りなす美しい滝と豊かな緑の森林が魅力です。滝のしぶきが涼やかに広がり、マイナスイオンたっぷりの空気が心身をリフレッシュ。四季折々に表情を変える森の中を散策すれば、野鳥のさえずりや風の音に包まれ、自然の癒やしを感じられます。静けさと清涼感が満喫できる森林浴スポットです」（30代男性／東京都）といった声が集まりました。
1位：阿蘇山（草千里ヶ浜周辺森林帯）／100票熊本を象徴する阿蘇山の中でも、草千里ヶ浜周辺の森林帯は、雄大な火山地形と緑豊かな自然が織りなす特別な空間。広大な草原を背景に木立の中を歩けば、風に揺れる葉音や鳥の声が心にすっと染みわたります。火山の力強さと植物のやわらかさが同居するこのエリアでは、自然そのものの息づかいを肌で感じることができます。ハイキングや自然観察にもぴったりで、五感を使ってリフレッシュしたい人にこそ訪れてほしい場所です。
回答者からは「阿蘇山は阿蘇五岳を眺めたり他の山とは違う広大な風景だから。五家荘は本当に山の木々が濃いから。落人伝説に納得するくらいの山」（30代女性／佐賀県）、「山中の各所に湧く温泉、白川・黒川がつくり出す渓谷美、外輪山麓にひろがる高原地帯など、自然の景趣に恵まれ、大部分の地域が阿蘇くじゅう国立公園に含まれている。雄大な自然を味わう事のできる素晴らしいスポットだと思います」（50代女性／長崎県）、「住んでいる場所と景観が異なりすぎていて、まるで海外に行ったような気分を味わえるところだから」（50代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)