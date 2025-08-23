俳優の北川景子さんが自身のXで39歳の誕生日を迎えたことを投稿しました。

【写真を見る】【 北川景子 】万博会場から「39歳になりました」 塚地武雅さんとエール交換も「同士だと思ってます」 映画「間宮兄弟」「ハンサム☆スーツ」で共演

北川さんは「39歳になりました」「ここまで続けて来られたのも応援してくださる皆様のおかげです。」と、誕生日の報告とともに感謝を綴りました。







そんな北川さんは、EXPO 2025 大阪・関西万博の会場から「ミャクミャク」と大屋根リングをバックに「ミャクミャク」をかたどったサングラスをかけて微笑みながらピースサインを出していて、「39歳も子育ても仕事も健康に頑張ります。」という言葉どおりの前向きな表情を見せています。







さらに北川さんに、お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の塚地武雅さんがお祝いのリプライを送りました。塚地さんは「誕生日おめでとうー！」「知り合ったのは映画「間宮兄弟」の撮影時やからもう20年前！早っ！」「そこから連続で『ハンサム☆スーツ』と。」「勝手に同志やと思ってます！笑」と気さくにエール。



北川さんも「こちらこそ、右も左もわからない若手の頃からずっとお世話になり同志だと思ってます。」「いつ会ってもあの時に戻れるしね。」と返事を返していて、二人の友情や、仕事への前向きで真摯な姿勢がほの見えるエールの交換になっています。

