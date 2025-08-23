全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・原宿の喫茶店『CHRISTIE（クリスティー）』です。

このボリューム感こそ本場英国流！

若者でにぎわう原宿の竹下通りから一歩裏道へ。人通りが減り、ちょっとした静寂が訪れる隠れ家のような地に店を構えて45年。紅茶専門の喫茶店で楽しめるのが英国式の朝食だ。

フルイングリッシュブレックファースト（ドリンク付き）960円

『CHRISTIE（クリスティー）』フル イングリッシュブレックファースト（ドリンク付き） 960円 具は加熱され、一体感があって楽しい。中央のベイクドビーンズはパンを付けても◎

40周年を機に店主の娘さんの考案で始めた人気メニューで、炙りベーコンや生ソーセージ、スクランブルエッグなどが盛られたボリュームたっぷりのそれは、具材一つひとつが丁寧に調理され、どれもが主役級の逸品。

今ではモーニングとしてだけではなく、午後からお酒のお供に楽しむ方も多いのだとか。作家モームは「英国では朝食を1日に3回摂ればいい」と半分皮肉で言ったが、こんな朝食なら大歓迎だ。

『CHRISTIE（クリスティー）』店主 宮本眞太郎さん

店主：宮本眞太郎さん「暖かい日には外のパティオ席も気持ちが良いですよ！」

［店名］『CHRISTIE（クリスティー）』

［住所］東京都渋谷区神宮前1-16-1

［電話］03‐3478‐6075

［営業時間］10時半〜20時

［休日］無休

［交通］JR山手線原宿駅竹下口から徒歩1分

撮影／浅沼ノア、取材／編集部

※2025年3月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

