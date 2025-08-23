「スター獲得を狙う」“本命”を強奪されたプレミア名門、日本代表アタッカーの補強へ本気か！スペイン大手紙は「移籍金は問題ではない」
レアル・ソシエダの久保建英は移籍をするのか、しないのか。現地でも注目を集めている。
英メディア『GIVEMESPORT』は８月22日、「トッテナム、アーセナルのエゼ獲得を受けワールドクラスのラ・リーガのスター獲得を狙う」と出した記事を掲載。スペインの大手紙『AS』の情報を元に、こう報じた。
「報道によると、トッテナムは近日中にレアル・ソシエダのウインガー久保建英との契約を締結する可能性がある。ダニエル・レビー会長は、小柄なドリブラーへの関心を再燃させ、攻撃陣の補強のためにトーマス・フランクに移籍予算を増額することを目指している」
同メディアは、久保の契約解除金が6000万ユーロ（約102億円）であると紹介しつつ、「AS紙は、長期的なターゲットである久保の獲得を望むトッテナムにとって、移籍金は『問題ではない』と報じており、夏の移籍市場最終週に向けて、この動きは注目すべきものとなるだろう」と報道。こう続けている。
「現時点で、スパーズがこの『ワールドクラス』の日本人スター獲得に動くかどうか、あるいは久保がスパーズに加入する気があるかどうかは不明だが、スパーズにはこのスピードスターの獲得に必要な資金があることは確かだ。エベレチ・エゼの獲得で、地元のライバルであるアーセナルに惜しくも敗れたからだ」
「この契約解除金は、彼を獲得したいクラブにとって有利に働くだろう。長年にわたってスペインで好成績を残してきた久保は、パリ・サンジェルマンをはじめとするクラブが獲得に意欲的だ。しかし、トッテナムはエゼ獲得に失敗した後、攻撃陣の獲得に躍起になっているようで、次に久保に目を付けているのかもしれない」
“本命”クリスタル・パレスのエゼを契約目前で宿敵アーセナルに奪われた名門は、久保への関心を強めているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ゴラッソ炸裂！久保が巧みなターンから強烈なミドルシュート
