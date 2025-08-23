【バレー女子】優勝候補イタリア＆ブラジル白星発進 日本はカメルーンとの初戦 ＜世界選手権＞
◇バレーボール女子 世界選手権（8月22日〜9月7日、タイ)
32チームが4チームずつ8つのプールに分かれる予選ラウンド。各プールの上位2チームが決勝ラウンドに進出します。22日はプールA〜Dまでの第1戦の8試合が行われました。
各プールの有力候補は順当に白星スタート。プールBでは、7月のネーションズリーグ優勝のイタリア、プールCでは、ネーションズリーグ準優勝のブラジルが共に3−0のストレート勝利。プールDはアメリカが勝利。プールAでは、地元開催のタイが勝利。オランダはスウェーデンにフルセットの末、勝利を手にしました。
プールHの日本（FIVBランク5位）は、23日に初戦でカメルーン（同44位）と対戦。2010年大会以来4大会ぶりの表彰台を目指します。
【予選ラウンド第1戦カード】
◆プールA
オランダ 3−2 スウェーデン
タイ 3−1 エジプト
◆プールB
ベルギー 3−0 キューバ
イタリア 3−0 スロバキア
◆プールC
フランス 3−1 プエルトリコ
ブラジル 3−0 ギリシャ
◆プールD
アルゼンチン 3−1 チェコ
アメリカ 3−1 スロベニア
◆プールE
カナダ − ブルガリア
トルコ − スペイン
◆プールF
ドミニカ共和国 − コロンビア
中国 − メキシコ
◆プールG
ドイツ − ケニア
ポーランド − ベトナム
日本 − カメルーン
セルビア − ウクライナ