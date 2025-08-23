◇バレーボール女子 世界選手権（8月22日〜9月7日、タイ)

32チームが4チームずつ8つのプールに分かれる予選ラウンド。各プールの上位2チームが決勝ラウンドに進出します。22日はプールA〜Dまでの第1戦の8試合が行われました。

各プールの有力候補は順当に白星スタート。プールBでは、7月のネーションズリーグ優勝のイタリア、プールCでは、ネーションズリーグ準優勝のブラジルが共に3−0のストレート勝利。プールDはアメリカが勝利。プールAでは、地元開催のタイが勝利。オランダはスウェーデンにフルセットの末、勝利を手にしました。

プールHの日本（FIVBランク5位）は、23日に初戦でカメルーン（同44位）と対戦。2010年大会以来4大会ぶりの表彰台を目指します。

【予選ラウンド第1戦カード】

◆プールA

オランダ 3−2 スウェーデン

タイ 3−1 エジプト

◆プールB

ベルギー 3−0 キューバ

イタリア 3−0 スロバキア

◆プールC

フランス 3−1 プエルトリコ

ブラジル 3−0 ギリシャ

◆プールD

アルゼンチン 3−1 チェコ

アメリカ 3−1 スロベニア

◆プールE

カナダ − ブルガリア

トルコ − スペイン

◆プールF

ドミニカ共和国 − コロンビア

中国 − メキシコ

◆プールG

ドイツ − ケニア

ポーランド − ベトナム

◆プールH日本 − カメルーンセルビア − ウクライナ