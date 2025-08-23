夕刊紙・日刊ゲンダイで数多くのインタビュー記事を執筆・担当し、現在も同紙で記事を手がけているコラムニストの峯田淳さん。これまでの取材データから、俳優、歌手、タレント、芸人……第一線で活躍する有名人たちの“心の支え”になっている言葉、運命を変えた人との出会いを振り返る「人生を変えた『あの人』のひと言」。第30回は忌野清志郎さん。直接インタビューする機会はなかったそうですが、意外なエピソードと取材つながりで見えてくる、ロックのカリスマの意外な素顔とは？

【写真を見る】今年でデビュー55周年！ 世界的パフォーマーの南部も憧れたロック界のカリスマが、卓越した才能を見抜いた演歌の大御所

ナゾのCD-R

日本ロック界のカリスマ、忌野清志郎が58歳の若さで亡くなったのは2009年5月2日だった。

初対面では舞い上がってしまったという南部

訃報のすぐ後、筆者は2週間ほど車でドイツを回ることになっていたのだが、ドライブ中に聴こうと、清志郎のCDを持って出かけた。この時期のドイツは菜の花の季節。アウトバーンの両脇は一面、黄色に染まっていた。

車をぶっ飛ばしながら聴いた「い・け・な・い・ルージュマジック」「デイ・ドリーム・ビリーバー」「パパの歌」がそんなファンタジックな世界とマッチして、とても心地よかった。清志郎の曲は激しさの中に、夢を感じさせるものがある。

直接インタビューはしたことはないのだが、「忌野清志郎」のことがずっと引っかかっていた。その理由は、ある時もたらされた「清志郎のものだ」という、2枚のCD-R。当時は「まさか！ 本当に清志郎？」という思いもあった。ただ、聴いてみると確かに、清志郎に似ている……ウラを取るべく音楽関係者に訊いて回ったら、清志郎かどうかの判断は尻込みされてしまった。

1枚は69年から放送された文化放送「ハローパーティー」の放送音源。これに結成1年ほどだという、清志郎率いるRCサクセションが出演し、2ndシングル「涙でいっぱい」（70年）のカップリング曲である「イエスタディをうたって」と、アルバム「初期のRCサクセション」（72年）に入っている「金もうけのために生れたんじゃないぜ」の2曲と、「傘をさしてゆこうよ」（表記不明）を歌っている。「傘をさして」はRCのシングルリストなどには見当たらない。

もう1枚は「アルバム」（と言っている）を録音した時のものではないかと思われる。

参加メンバーは清志郎と同級生の小林和生（のちの林小和生）、桶田賢一（のちの破廉ケンチ）ら（と紹介している）。66年に結成したバンド「The Clover」の仲間たちによるものらしい。録音したのは7曲。RCのデビューシングル「宝くじは買わない」（70年）のカップリング曲「どろだらけの海」、2ndシングル「涙でいっぱい」、「初期のRCサクセション」に入っている「2時間35分」。あとの4曲は、セリフの後に「冷たい風は僕を慰め〜」（タイトル不明）で始まる曲、猫と少年の曲、「やせこけた女」と「もう戦わなくてもいい」……。

筆者が知らないだけかもしれないが、これらはシングルのリスト、アルバムの収録曲に見つけることができなかった。これらの曲のことが何らかの形で報じられたかもわからない。

後者はオリジナルとして「for Chiyoko」とある。清志郎の恋人か？ この2枚のCD-Rは清志郎やRCのものではなく、だれかが勝手に作ったもの、コピーしただけのものなのかもしれない……が、未発表音源かどうかも含めて真贋は不明だ。

清志郎と貴重な写真をとった人

そんなこともあって、取材中に清志郎の名前が出てくると、つい前のめりになった。「秘蔵写真」というテーマで清志郎のことを聞くことができた一人は、電撃ネットワークのリーダー、南部虎弾（24年没、享年72）。

清志郎はカリスマだが、南部も世界的なパフォーマーであり、まさに異色の存在である。その南部をしても清志郎はスペシャルな存在だったようだ。

初対面は反原発を真正面から取り上げて問題になったRCサクセションのアルバム「COVERS」が発売中止（のちに別レーベルで発売）になり、清志郎がバリバリに尖っていた頃。それからだいぶ後になって、ロックフェスなどで何度か共演し、自転車が好きで自転車旅を日記につけていた清志郎と、自転車雑誌で対談することになった。南部の実家は自転車店でもある。

しかし、南部は「本物のロックンローラーを前にして、舞い上がってしまった」という。それ故か、どんな話をしたのかを訊いてもあまり記憶がないようだった。掲載した写真はその時のツーショット。柔らかく微笑んでいる清志郎に対し、南部はやや青ざめ気味だ。

南部は声が清志郎に似ていると言われたこともあったし、ファッションも清志郎っぽいと言われたこともあった。インタビューの最後を「きっとあの方も宇宙人だったのでしょうね」と締めた。

もう一人は坂本冬美。「秘蔵写真」は清志郎と細野晴臣とのスリーショット。坂本はレコード会社が清志郎と一緒だった。坂本のデビュー曲は「あばれ太鼓」。それをレコード会社のロビーで歌うイベントがあったのだが、社内で取材を受けていた清志郎が聴き、「あんな状況でよく歌えるなあ」と感心する一方で、一瞬で坂本の才能を見抜いたようだ。

清志郎はその後、インタビューを受けるたびに「今、興味があるのは坂本冬美」と名指ししたという。

88年、坂本は「Secret Agent Man」のコーラスに参加し、90年には東京と大阪で行われたライブイベント「ロックの生まれた日」に「SMI」として参加することになった。

「SMI」は坂本、RCのサポートメンバーの三宅伸治、清志郎の頭文字を取ったもの。これを発展させたものが「HIS」で、Hは細野晴臣、それと清志郎、坂本だ。

このユニットでは先にシングル「夜空の誓い」が先行発売され、その後、アルバム「日本の人」が発売された。清志郎と細野は詰め襟の学生服、坂本はセーラー服を着てレコーディングが行われたが、清志郎とは会話らしい会話はなかった。

06年に大阪城ホールで行われた「ナニワ・サリバン・ショー」でも共演したが、岩手・花巻温泉でショーがあったため、遅れて行った坂本との会話は一言二言のみ。花巻温泉でツーステージをこなしてからかけつけたと話をすると、「凄いね」と反応した程度だったとか。

「本当にシャイな方」

両人とも、ロックのカリスマから「あの一言」を聞くことができず仕舞いだったようだ。

坂本は「本当にシャイな方だった」と語った。その代わり、溢れんばかりのロック魂を、普段の態度やパフォーマンスで目の当たりにしたという。

南部は「背丈は普通なのに、ステージではあんなに大きく見えて舞台映えするんだな」と感心し、坂本は「ひとたびステージに上がるとパワー全開になる」と驚嘆した。

忌野清志郎のその強烈な魅力とともに、今のところ、CD-Rの謎は解明されないままである。

峯田淳／コラムニスト

デイリー新潮編集部