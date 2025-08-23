8月8日に第5子を出産したと報じられた辻希美（38）。キラキラネームを巡る炎上もあったが、ライターの冨士海ネコ氏によると、ここ数年で辻が炎上する理由には「ある変化」があったという。

＊＊＊

【ついに顔出し】「メイクした杉浦太陽とそっくり！」 長女・希空との比較写真を見る

炎上し続けるのも才能のうち。平成から令和に至るまで、それだけの注目を集め続けるタレントはそうはいない。辻ちゃんこと辻希美さんは、そんな数少ない人気者の一人である。

8月8日に第5子を出産したことも報じられ、ネットニュースやSNSでもあっという間に話題に。かつては「おバカタレント」という扱いで批判だらけだったが、さすがに今回は祝福の声が多い。けれども辻ちゃんに向けられる視線は、また違った形の複雑な感情によるものでもあるのではないか。

辻 希美

2024年に日本の合計特殊出生率は1.15に落ち込み、「1人産むかどうか」すら迷う家庭が少なくない。そんな時代に5人目を出産できるという事実は、それ自体が社会的に突出している証しである。体力的にも経済的にも相当の余裕がなければ不可能であり、辻ちゃんはまさにその「選ばれし存在」なのだ。

繰り返す炎上にもめげず、地道にブログやYouTube運用を通じ、一定の収入基盤を築いてきた辻ちゃん。さらに夫・杉浦太陽さんもタレント活動と並行して「イクメン」として存在感を示している。多くの家庭が「1人育てるのにも四苦八苦」という現実に直面する中で、5人の子を抱えられる姿は「選ばれしエリート家族」として映り、羨望（せんぼう）と反発の両方を呼び起こしているのではないか。彼女がたたかれてきたのは必ずしも欠点だけではなく、突出した強さそのものに対する攻撃もある。

衝撃のできちゃった婚から早18年 芸能界随一の「愛され妻」というブランドへ

結婚当初は若いタレント同士の「できちゃった婚」として批判を浴びた二人だが、気付けば20年近く連れ添い、第5子を迎えるまでに至った。売れれば売れるほどに誘惑も増える芸能界で、大きな不祥事を起こすこともなく、仲むつまじく暮らしていること自体が奇跡に近い。辻ちゃんのSNSでは、杉浦さんが出産に立ち会い、子どもたちもそろって新しい命を歓迎する様子も公開された。そこに映るのは「夫に愛される妻」であり「家族に囲まれる母」の姿だ。いまや辻ちゃんは「芸能界随一の愛され妻」というブランドを確立している。

だがこのイメージもまた、多くの女性にとって複雑な影を落とすかもしれない。例えば近年ヒットするドラマは夫との不和や不倫を描いた作品も多く、それだけ結婚生活の摩擦や独り身の孤独が現代人にとって切り離せない問題になっていることがうかがえる。そんな人たちにとって、「こんなに協力的で仲の良い夫婦が存在する」という事実は夢であると同時にプレッシャーにもなるのではないか。幸せそうな夫婦像を示せば示すほど、辻ちゃんは「勝ち組」として際立ち、そのまぶしさが見る者の心をざわつかせることもあるだろう。

「ベストマザー賞」の呪いもなんのその パワフル過ぎる母は福音か呪いか

「ベストマザー賞」を2013年に受賞している辻ちゃんだが、歴代受賞者の多くがスキャンダルに見舞われることも多い賞でも有名だ。しかし辻ちゃんは確かに炎上タレントではあったが、不倫や金銭トラブルは起こしたことがない。それは「イクメン オブ ザ イヤー」を複数回受賞している夫の杉浦さんも同様である。

さらに辻ちゃんの「母」としての最大の特長は、出産直後から全力で動き出すパワフルさだ。退院早々に三男の友達を招いてもてなす様子がインスタグラムで公開されると、そのエネルギッシュな姿は驚きだけでなく心配の声も集まった。産後これだけ動けるのが当たり前だと思わないでほしいという出産当事者からの悲鳴もあり、議論を絶えさせない。「私たちには無理」という諦めと、「辻ちゃんだからできる」という距離感が、人々の感情を揺さぶってくるのだ。

さらに、第5子の名前「夢空（ゆめあ）」を公開したこともまた世間を二分した。お子さんたちからはキラキラネームを反対されていたという報道もあっただけに、批判の声は少なくない。

しかし辻ちゃんは昔から「人の目を気にしない」スタンスを崩さない人である。その潔さは魅力であり、ある人にとっては、「母になってもこんなに楽しめる」と励ましになる。だが別の人にとっては、「自分には到底まねできない」というプレッシャーになり、同時に炎上の火種にもなる。パワフル過ぎる辻ちゃんの存在は同世代の女性にとって、希望であると同時に呪いになっているのではないだろうか。

SNS全盛時代のいま、「持てる者」がたたかれるのは一般人でも同じ。働く女性として、妻として、母として、頑張れば頑張るほど言われなき批判が飛んでくることもある。しかし辻ちゃんは炎上と隣り合わせで生きてきたが、批判を受けても倒れない。たたかれても翌日にはまた家族の笑顔を発信し、批判と祝福の両方をエネルギーに変えて走り続ける。その強靭さがファンを引きつけ、アンチをも巻き込んで「辻ちゃん劇場」を成立させている。

炎上は、辻ちゃんの宿命であり武器なのだ。かつては常識知らずの若い母として、そしていまや経済力と社会的影響力を備えた「エリート」として、議論を巻き起こすたびに辻ちゃんは「強さ」を証明し、社会に問いを投げかけ続けている。「自分を信じていくのだぴょん」と歌っていた頃から約四半世紀がたってもなお、辻ちゃんのスタンスは変わらない。身長153センチの元アイドルママは、誰よりも大きな存在感で、これからも時代に火をつけ続けていくのだろう。

冨士海ネコ（ライター）

デイリー新潮編集部