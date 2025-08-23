元「Le Couple」藤田恵美インタビュー第2回

元「Le Couple」の藤田恵美（62）は実は子役出身。6歳で劇団ひまわりに入り、人気ドラマ「ケンちゃん」シリーズにも出演した。中学1年生で演歌歌手としてデビューするも中学3年で引退。やがて出会ったのは、アメリカの風を感じるカントリー。波乱も転機も味わい尽くした少女は、その後「ひだまりの詩」という国民的ヒットを放ち、今も歌い続けている。（全4回の第2回）

＊＊＊

【写真】「美少女」だった幼少期、13歳の演歌歌手時代、10代、20代、夫婦ユニット時代…波乱万丈の62年

――芸歴56年。6歳で劇団ひまわりに入り、子役としてデビューされました。当時はどんな気持ちだったんですか。

藤田恵美

劇団に入れたのは父です。私はすごく引っ込み思案で、人前に出ることに全然憧れはなかったんです。普通の幼稚園児でいたかったし。知り合いの子が劇団に入っていて、「何々ちゃんみたいになれるよ」って言われても、「あんなことしたくないなあ」って（笑）。でも、親の言うことは絶対でしたから、やるしかなかったんです。責任感だけで続けていましたね。

――お父さんはどうして熱心だったのですか。

洋服関係の仕事をしていた父は大正生まれで戦争にも行っていて、本当は芸事が好きだったのに、祖父が厳しくて「医学部に行け」と言われ、夢を果たせなかったそうです。戦後はダンスなどもやりましたが、病気で2年間寝たきりになったこともありました。だからこそ、自分の夢を私に託したんだと思います。

「一人っ子で、しかも自分が40歳の時の子だから、親が早く死んだ時に手に職があった方がいい」って、よく言っていましたね。

――ご家庭の事情もあったようですね。

小1の時に両親が離婚して、私は父に引き取られました。父は「子供が小さいうちは留守にできない」と思って、家で近所の人から注文を受けて洋服を作っていました。でもそれだけでは生活が成り立たなくて、母が毎月養育費を送ってくれて、それでなんとかやっていました。

とても貧しくて、冷蔵庫にキャラメル1箱しかない時もありました。テレビでは派手な格好をして歌っていても、家に帰ればそんな状態で、不安な気持ちでいましたね。

学校を早退して仕事

――「ひまわりキティーズ」のメンバーだった時、左卜全さんと歌った「老人と子供のポルカ」がヒットしてからは、学校との両立は？

大変でしたね。朝起きられないと父に「やめちゃえ」って言われて、「負けられない！」って気持ちで起きていました。学校に行って早退して仕事に行き、夜遅く帰ってまた早起き……そういう生活が続きました。

父はステージパパのようで、左卜全さんとやっていた時も、親代表で「ひまわりキティーズ」の子どもたちを束ねて現場に連れて行く役でした。そういうところはしっかりしていましたね。

――「ケンちゃん」シリーズの思い出は？

自分が出ていたという実感がほとんどなくて。記憶の中には断片的に残っているんですけどね。

何年か前にブックオフで「ジャンケンケンちゃん」全話のDVDを見つけまして、その中にケンちゃんがお誕生日会に招かれる話があって、ちょっとピンと来たので、購入して家で観てみたら、やっぱり私がいました（笑）。

なぜピンと来たかというと、お金持ちの友達の誕生日会に招かれる話は、印象的に記憶に残っていたからなんです。当時私の家が貧しかっただけに、ケーキを食べたり、プレゼントを渡したりするシーンが楽しくて、夢か現実かわからないほど、ワクワクしながらその役に浸っていたんですよね。大人になってそんなことを思いだしながらその映像を観た時に、なんだか自分のことながら当時の私が健気というか（笑）、愛おしい気持ちになりましたね。

――「ケンちゃんシリーズ」は当時、大変な人気でした。学校では注目されませんでしたか？

その当時は同級生もみんな観ていましたけど、子供だからあまり意識はしていなくて。ただ、父が作ってくれる洋服がちょっとモダンで、近所の子から「それ着られなくなったらちょうだい」と言われることもありました。そういう注目はむしろ苦手でしたね。

洋楽が好きに

――子役から演歌歌手に転向した経緯を教えてください。

小学校高学年になると、父も働きに出ていましたけど、テレビの「ちびっこものまね大会」みたいなものに片っ端から応募していたんです。それを見た人から「演歌でデビューしませんか？」って話が来て、中1でデビューしました。

当時は森昌子さんなど、若い演歌歌手がたくさん出てきた時代です。演歌は特別好きではなかったけど、子供の頃からレッスンで演歌も歌っていたので歌えるし、何より父に逆らえませんでした。

――演歌歌手は2年くらいでやめられています。その後、どうなったのでしょうか。

演歌をやめてからは、結構洋楽が好きになりましたね。高校生の時に、知り合いのカントリー系のライブを何度も観に行くにつれ、「演歌の節回しはできるから、カントリーも歌えるんじゃない？」と、安易に思って（笑）。バンドを組んで小さなライブハウスに出ていました。

高校を卒業後は会社勤めをしながら、夜はライブハウスへなんてこともありました。そのうちに新宿の老舗のカントリーライブハウス「ウィッシュボン」のハウスバンドの初代ヴォーカリストになって、（元夫でベーシストだった）隆二さんと出会いました。

――例えばどんなレパートリーがあったんですか。

お店で人気があったのは「カントリー・ロード」「ジャンバラヤ」「コットン・フィールズ」などですが、その他、イーグルス、リンダ・ロンシュタット、ジャクソン・ブラウンなどの曲も歌っていました。オーソドックスなカントリーからロック寄りの曲まで幅広かったです。

――「カモミール」シリーズなどの楽曲は、カントリーの影響が大きいのでしょうか。

影響はあると思います。最初は邦楽7割、洋楽3割で作ったのですが、レコード会社から「洋楽を増やしたほうがいいんじゃないか」と言われ、邦楽を却下して、洋楽カバーアルバムにしたのが「カモミール」の始まりです。

＊＊＊

第1回【「ひだまりの詩」が大ヒット 芸歴56年、今も歌い続ける62歳 学校訪問は15年以上】では、藤田が最新の活動状況を語っている。

藤田恵美（ふじた・えみ）

1963年、東京都清瀬市出身。幼少時から劇団に所属し芸能活動を続ける。1994年にLe Couple（ル・クプル）としてデビュー。1997年に「ひだまりの詩」が180万枚の売り上げを記録し、NHK紅白歌合戦に出場。2001年からソロプロジェクトを始動。アジア各国で洋楽カバーアルバムが「聴く薬」と呼ばれ45万枚の大ヒット。2012年にはリリー・フランキー氏の総合プロデュースによるオリジナルアルバム「花束と猫」で、日本レコード大賞「優秀アルバム賞」を受賞。2008年に愛知県の小学生と共につくった「OMOIYARIのうた」が全国の子どもたちに歌われ始め、2010年から全国を廻っている。

デイリー新潮編集部