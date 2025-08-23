元「Le Couple」藤田恵美インタビュー第1回

フジテレビ系ドラマ「ひとつ屋根の下2」（1997年）の挿入歌「ひだまりの詩」の大ヒットで知られる夫婦ユニット「Le Couple（ル・クプル）」の藤田恵美（62）。2005年の活動休止以降はソロとして、学校でのOMOIYARI音楽会など音楽のフィールドを広げている。9月6日には6年ぶりに渋谷JZ Brat SOUND OF TOKYOで、ライブ「camomile breeze 〜9月の庭〜」を開催。藤田は6歳から子役として活躍し、芸歴は56年になる。（全4回の第1回）

＊＊＊

【写真】「美少女」だった幼少期、13歳の演歌歌手時代、10代、20代、夫婦ユニット時代…波乱万丈の62年

――芸歴56年を迎えられました。6歳の頃から子役としてテレビや舞台に出演してきた藤田さんですが、これほど長く活動を続けられる原動力は何でしょうか。

藤田恵美

やったりやめたりしてエネルギーをためて、また次へ、という感じなんですね。もともとは父に劇団ひまわりに入れられたのが始まりで、自分からやりたいと言ったわけではなかったんです。

小さい頃からお芝居や歌の世界にいたので、それが当たり前になっていました。欲がない性格なので、「もっとこうしたい」とガツガツするよりも、その時々のご縁や環境に身を任せて、ほわほわと続けてこられたのかな、と思います。やめていた時期もありますけど、不思議とまた声がかかって戻ってくる、そんな繰り返しでした。

――今回のライブタイトル「camomile breeze 〜9月の庭〜」には、どんな意味が込められているのでしょうか。

「カモミール」は安眠や安らぎの効果があると言われていて、私のアルバムシリーズのテーマにもなっています。シリーズを通して、聴く方の心が少しでも落ち着いたり、やわらいだりできるような歌を届けたいと思ってきました。

今回は、8月の猛暑をくぐり抜けて、ちょっとクールダウンしてもらえるような季節感を大事にしました。「9月の庭」という言葉には、庭先でそよ風に吹かれているような、そんな穏やかな気持ちになってほしいという願いを込めています。実際の9月はまだまだ暑いとは思いますけどね（笑）。

「ヘッドフォンコンサート」にも挑戦

――今回のセットリストはどのように構成されたのですか。コロナ禍の間に3枚のアルバムを制作されたそうですが、正式なライブで披露するのは今回が初めてだとか。

実はコロナ禍の前にもJZ Bratでのライブを予定していたのですが、中止になってしまって……。その後、コロナの間に3枚のアルバムを作ったんですけど、お披露目する場がなかったんです。

今回は、そのレコーディングに関わったメンバー3人で演奏します。コロナ禍で作った3枚を中心に、これまでのカモミールシリーズの中からも人気の曲を少し織り交ぜて、初めて聴く方にも、昔から聴いてくださっている方にも楽しんでいただけるようにしました。

――コロナ禍での制作は、どんな状況だったのでしょうか。かなり制約も多かったのでは。

1枚目の「ココロの時間」は、「帰れない二人」（井上陽水）、「ケンとメリー」（Buzz）、「白いブランコ」（ビリーバンバン）などを収録した邦楽カバーなんですけど、制作の途中で緊急事態宣言が出てしまったんですね。

ホールを貸し切って録音する予定が、1日目で「もう使えません」となってしまって、本当にどうしようかと……。でも、その時は「こういう状況でも音楽は作れる」ということを証明したい気持ちもあって、最後までやり切りました。

残り2枚「Headphone Concert 2021」「Headphone Concert 2022」は、むしろコロナ禍だからこそできた作品です。間隔を空けて座ったホールで録音して、そのままお客様にヘッドフォンで聴いてもらう「ヘッドフォンコンサート」にも挑戦しました。

――その「ヘッドフォンコンサート」というのは録りたての音をヘッドフォンで聴く珍しい形式ですよね。

録りたての音は“素材”そのもので、すごく生々しい。CDって、加工していくうちにどうしても音が変わっていくんですけど、これは最低限のミックスでマスタリングもなし。その場で出た音をそのままお届けするので、「こんな音、聴いたことがない」と驚かれる方が多いですね。音の奥行きや息づかいまで伝わるので、オーディオが好きな方にはたまらないと思います。

「思いやりってどういうこと？」

――今回のライブでも、その臨場感は意識されますか。

もちろんオーディオ好きの方にも楽しんでいただけたらいいですが、純粋に曲そのものを味わっていただければ嬉しいです。今回はオリジナルメンバーでの久しぶりの演奏になるので、その空気感やグルーヴ感も感じてもらえたらいいなと思っています。

――2008年から全国の学校で歌われている「OMOIYARIのうた」は、藤田さんが作詞作曲されたものですね。

日本青年会議所から「いじめをなくすより、思いやりを増やしたい」という依頼があったんです。それがきっかけで作りました。全国の学校で歌ってくれているので、実際に訪問して子どもたちと一緒に歌います。

「思いやりってどういうこと？」を一緒に考えながら、手話も取り入れて、心を込めて伝えています。音楽って言葉よりもまっすぐに届くものがあると思うので、歌でそういう気持ちを育てられたら嬉しいです。

――曲ができて15年以上たった今も、学校訪問は続けているのですね。

今年の秋も広島の学校に伺う予定です。その場で手話のレクチャーをすると、子どもたちはすぐに覚えてくれて、一生懸命に手話をしながら歌ってくれるんです。それを見るたびに、この活動を続けてきて良かったと感じます。

――「camomile」シリーズは香港や台湾など海外でも人気で、現地を拠点に活動するお話もあったそうですね。

海外のチャートに入ったり、賞にノミネートされたりして、事務所からは「香港で活動したらどうか」という提案もありました。でも現地のレコード会社の方から、「日本でやった方が絶対いい。日本発の方がブランド力がある」とも言われました。なので、あえて日本を拠点にして活動を続けています。海外での活動も興味はありましたが、やっぱり日本が好きなんです。

＊＊＊

藤田恵美（ふじた・えみ）

1963年、東京都清瀬市出身。幼少時から劇団に所属し芸能活動を続ける。1994年にLe Couple（ル・クプル）としてデビュー。1997年に「ひだまりの詩」が180万枚の売り上げを記録し、NHK紅白歌合戦に出場。2001年からソロプロジェクトを始動。アジア各国で洋楽カバーアルバムが「聴く薬」と呼ばれ45万枚の大ヒット。2012年にはリリー・フランキー氏の総合プロデュースによるオリジナルアルバム「花束と猫」で、日本レコード大賞「優秀アルバム賞」を受賞。2008年に愛知県の小学生と共につくった「OMOIYARIのうた」が全国の子どもたちに歌われ始め、2010年から全国を廻っている。

デイリー新潮編集部