

アラスカのアメリカ軍基地で行われた米ロ首脳会談では、トランプはプーチンに赤絨毯を敷いて歓迎した（写真：Bloomberg）

2025年8月、アメリカ大統領・トランプの主導で、ウクライナ侵攻後初の米ロ首脳会談が開催された。そして、それを皮切りにアメリカ、ウクライナ、欧州主要国首脳などを交えたトップ協議が相次いだ。はたしてこの超異例の連続サミットがウクライナ情勢に早期和平をもたらすのか。その答えは本稿執筆時点ではまだ見通せない。

しかしこの行方にかかわらず、今回はっきりと浮かび上がったことがある。今後の国際秩序の方向をめぐり、米欧間で相反する2つの新旧の政治潮流がぶつかり合い、相克し始めているということだ。これを象徴する外交の表舞台での動きと、相克の背後にある重要な変化に迫ってみた。

トランプは犯罪まみれのプーチンを「合法化」した

国際法違反の侵攻を開始したうえに、国際刑事裁判所（ICC）からは占領地域からの子供拉致に関与した疑いで逮捕状が出ているロシア大統領・プーチンに対し、トランプはアラスカのアメリカ軍基地に赤絨毯を敷いて歓迎した。「国際的パライア（のけ者）」と呼ばれ、犯罪的行為まみれのプーチンの「存在合法化」を内外に宣言することを狙ったパフォーマンスだった。

一方でウクライナと欧州は今、かつてない強力なタッグを組んで、プーチン和平案に強く抵抗している。その主要な対象は、領土の交換である。ここでも法的な問題が重要な争点となっている。

プーチンの提案は、ウクライナ東部ドネツク州に残った非占領地を含め、ドンバス地方（ドネツク・ルハンスク両州）全域を正式にロシア領として差し出すことを要求している。

他方、ウクライナのゼレンスキー政権は2024年秋、徹底抗戦を続けつつも最終的には外交解決を図るとの方針に舵を切った。これは、全領土の約20％を不法に占領しているロシアに対し、和平達成後も事実上（デファクト）の支配継続を受け入れるという決断だ。

ただし、法的（デジュール）な割譲は認めない。占領地は将来、外交的手段で取り戻すことを目指しているからだ。ましてや、ロシアが占領してもいないドンバスの領土を割譲することは絶対に承諾しないとの立場だ。

このゼレンスキーの立場は英仏独のみならず、欧州連合（EU）やほとんどの欧州諸国から支持されている。その理由は1つだ。このデジュール問題が、第2次世界大戦後の国際秩序の根幹である国際法治体制の根幹に触れるからだ。

武力による一方的な現状変更は国際法上、原則として禁止されている。今回プーチンの提案を受け入れたトランプが放棄しようとしているのは、こうした法治主義なのである。国際法に基づく法治維持か、米ロによる大国主導の寡頭秩序への移行か。今、この2つの潮流が相克しているのだ。

「オリガルヒ」が再び今日的キーワードになった

ではなぜ、トランプはこうした国際法無視のプーチン提案を受け入れたのか。この背景を理解するために、ここで、あるキーワードに注目したい。

「オリガルヒ」である。

この言葉は元来、ソ連消滅後の国営企業民営化の過程で、政府から便宜を受けて出現した、旧国営企業経営陣出身の新興財閥群を指していた。

しかし2000年に誕生したプーチン政権下では、新たなオリガルヒ層が誕生した。多くの旧オリガルヒたちの経営権は大統領に近い友人たちに再分配された。プーチン政権は彼らを世界的富豪集団として育てる一方で、彼らとの間で、透明性に欠ける主従関係を築いた。政府機関から厳格な法的監視を受けない、一種の「寡頭的利権分配体制」である。

プーチンの政治体制を象徴する、この「オリガルヒ」という言葉が、2025年1月、なんとトランプ政権誕生間際のアメリカ議会で飛び出した。バイデン前大統領が退任演説の中で、アメリカ版オリガルヒの出現に警告を発したのだ。

バイデン曰く「今、途方もない富、パワー、影響力を持ったオリガルヒたちがアメリカで出現しつつある。これはわれわれの民主主義、基本的権利、自由を脅かしている」。バイデンの念頭にあったのは、テック・ジャイアントと呼ばれる巨大IT企業の経営陣たちと政府との不透明な関係の形成だ。

しかし、トランプはこの警告をあざ笑うかのように、バイデン演説直後の就任式に実業家イーロン・マスクのほか、グーグルのピチャイCEO（最高経営責任者）などIT大手トップをずらりと招いた。政策遂行に当たって、IT大手との密接な関係を重視する姿勢を明確にしたものだ。政権との近い距離を自らの実業家としてのパワーやビジネスに生かすのが、トランプ時代におけるアメリカ版オリガルヒなのである。

この典型が、トランプが新設した政府効率化省（DOGE）のトップを一時務めて、トランプ政権内で強い権限を振るったマスクだ。

これまでアメリカでは、政治と私企業との間に法的なチェック体制を敷き、明確な線を引いてきた。こうしたアメリカ政治の法体系は今や大きく崩れようとしている。トランプ政権はアメリカ社会の特徴であった自由な報道に対する圧力も強めている。

つまりトランプ政権は、ウクライナ問題という国際関係だけでなく、国内での政権運営でも、従来の法治主義に基づく伝統を崩しつつあるのだ。こうした今のトランプ政治の流れを見ると、程度はもちろん異なるものの、プーチン政権の独裁体制と、政権運営の方向性が近似していることがわかる。アメリカとロシアの基本的なイデオロギーが共鳴し始めているとも言える。

ロシア極右のシンポジウムにマスクの父親が登壇

これを象徴する出来事が2025年6月にモスクワであった。プーチンに近い極右民族主義者のオリガルヒで、侵攻を熱狂的に支持するコンスタンチン・マロフェーエフが主催した国際シンポジウムである。

ラブロフ外相に加え、西側からはマスクの父親である南アフリカの実業家、エロール・マスクと、トランプを支援するMAGA（アメリカを再び偉大に）派の人気ラジオ番組ホスト、アレックス・ジョーンズがゲスト講演者として招かれた。

エロール・マスクの講演は驚くべき内容だった。「息子によると、ウクライナ戦争は人類史上、最大のインチキ話で、ロシアは挑発されただけだ。私も完全に同じ意見だ」。

こうした出来事が示しているのは、広義のトランプ周辺人物の中には、プーチン政権と接触を保つ有力者がおり、ウクライナ侵攻が国際法違反であるとの認識がないという事実だ。この出来事は国際的にもアメリカ国内でもほとんど報道されていないが、ウクライナ情勢をめぐる米ロ両政権の基本的認識が「地下茎」のように絡み始めたと言える状況だ。

こうした中で、欧州側はホワイトハウスでの会合で、トランプ調停への謝意を連発し、ナルシストでもあるトランプの自尊心をくすぐる作戦を徹底して展開。和平をめぐる、アメリカとの溝が表面化する事態を回避しようと必死の努力を続けている。

ウクライナが停戦しても「戦間期」でしかない

戦闘が終結しても、数年後には戦力を立て直したロシアがバルト3国などを攻撃してくるシナリオに欧州は警戒を強める。そのため、欧州は今回、米ロ主導で「和平」が実現しても、その「平和」が次の侵攻までの「戦間期」にしかならないことを恐れている。ゼレンスキー政権も同様の立場だ。

日本にとっても、こうした懸念は他人事ではない。欧州とともに、法治に基づく従来の国際秩序の守り手になるべきだ。唯一の同盟国であるアメリカに対して、欧州と同様に気を遣いながらも、ウクライナや欧州と連携して、具体的行動をすべきときを迎えている。

（吉田 成之 ： 新聞通信調査会理事、共同通信ロシア・東欧ファイル編集長）