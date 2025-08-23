毎週土曜日 午前10時30分から日本テレビにて放送（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」。

8月23日（土）放送分では、以前の放送に登場した神奈川県大磯町にあるジェラートの“神”店「ATELIER SANTi」の夏限定メニューを自宅でも再現できる方法を紹介した。

夫婦揃って元公認会計士で、「ATELIER SANTi」を営む松本愛子さん・松本純さんは、ジェラート職人として蓄えた10年分のデータから導き出した黄金比で作る看板メニュー「ローズマリー・ハニー」によって、日本一のイタリアンジェラートを決める大会で2位に選ばれ、2021年には世界大会出場を果たした。

そんな世界が認めたジェラート店での、夏限定の人気メニューが「マンゴーソルベ」。

使用されているのは、静岡県三島市で唯一マンゴーを栽培している「鈴木農園」のマンゴー。一般的なマンゴーの糖度が12度〜14度と言われているのに対し、富士山の伏流水で育てた完熟マンゴーはなんと糖度18度以上。お値段は1個3,780円。

店舗では、まずそのマンゴーを手作業でカット、ブレンダーにかけピューレ状に。そして、黄金比として導いた「マンゴー50％・糖分18％・水分30％・レモン汁1％・その他1％」に合わせて材料を混ぜれば、マンゴーソルベのベースが完成。

これを1台約500万円の業務用アイスクリームメーカーに約20分入れたら完成。ここまでの調理時間は約2時間、丁寧に手作りされたマンゴーソルベだ（1個600円/ダブル）。

一方今回愛子さんに教えていただく、自宅でもその味を再現する方法は「調理時間は5分」だという。材料については、1個3,780円のマンゴーの代わりに「コンビニの冷凍マンゴーを使います」と愛子さん。この方法での材料の黄金比は「冷凍マンゴー50g・グラニュー糖19g・水30g・レモン汁1g」とのこと。

まずはシロップ作り。フライパンに水30gとグラニュー糖19gを入れ、弱火で1分30秒加熱。「お砂糖が溶けて透明になればシロップが完成です」と愛子さん。番組スタッフが「強火で一気」はダメかと聞くと、「水分が飛びすぎて蒸発してしまって黄金比も変わってしまいます」とのこと。

続いてはベース作り。ミキサーに冷凍マンゴーとレモン汁を投入。レモン汁には、味の引き締めと変色防止の効果があるという。そこに先ほど作ったシロップも入れる。ミキサーの速度が選べる場合は低速で20秒。「冷凍マンゴーのかたまりがなくなって、ドロドロした液状になったらOKです」と愛子さん。

そして、ジェラート作りに欠かせないアイスクリームメーカーを代用する方法は？

「まず、Mサイズの密閉袋にソルベのベースを全部入れていきます」「袋を閉める時にはなるべく空気を抜く」と愛子さん。

「次に、（別の）Lサイズの密閉袋に、氷500g・塩100gを入れてなじませていきます」という。ふったり揉んだりして氷に塩をなじませることで「氷だけだと0℃なのが、塩を入れることで、ここまで（-20℃）下がります」とのこと。

そしてこのLサイズの密閉袋に、ソルベのベースを入れたMサイズの密閉袋を袋のまま入れる。「ベースが氷に触れる面積が大きくなるように（氷の）間に入れていただけるといいと思います」と愛子さん。ここでも、氷との接触面が大きくなるようにすることがポイントだ。

さらに愛子さんが準備したのは、バスタオルと輪ゴム3本。

Lサイズの密閉袋をバスタオルの真ん中に置いてキャンディ状に包み、包んだバスタオルの両側の根元部分と真ん中を輪ゴムでしっかり固定。「あとはバスタオルの両側を持って1分30秒、ぶん回します！」という。

「ぶん回すことで、ソルベのベースが次々と氷水の冷たい部分に触れて、熱が奪われていくのですばやく冷やすことができます」と愛子さんが解説する通り、冷凍庫で冷やすと外側からゆっくり固まるため氷の結晶が大きくなってしまうが、このように回転させ撹拌しながら一気に冷やすことで氷の結晶が小さく均一に固まるため、舌触りがなめらかになる。これが、お店で売っているソルベに近づけるための大事な工程となるのだ。

そして1分30秒経てばカチカチに。お皿に盛り付ければ完成！

またこの方法で、夏に欠かせないスイカでもソルベが作れるとのこと。

「スイカはスーパーやコンビニに売っているカットスイカを使います」と愛子さん。スイカソルべの黄金比は、「スイカ80g・グラニュー糖19g・レモン汁1g。冷凍マンゴー（で作る場合）だと水分が足りないので少しお水を入れましたが、スイカは瑞々しいので必要ありません」とのこと。

あとは先ほどのマンゴーソルベと同じ工程でミキサーに20秒かけたあと、密閉袋に入れて、さらに氷と塩をなじませた密閉袋に入れバスタオルに包み、1分30秒ぶん回す作業をするだけ。材料費約115円・調理時間4分でスイカソルベが完成した。