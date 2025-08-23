歌手の和田アキ子（75）が23日、パーソナリティ―を務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。「素敵」と思ったSNSの投稿について語った。

和田が「いい話ですよねえ」と切り出すと、アシスタントのフリーアナウンサー・垣花正は「これはSNSへのある投稿が話題になってまして」と新潟店のあるコンビニに貼られていた貼り紙の内容を紹介した。

「加盟店のオーナーさまご自身の判断で掲示した貼り紙なんだそうです」とし、そこには「体調不良（熱中症）と思ったら、無理をせず店内で涼んでいってください。気を使って不必要な物の購入は不要です。体力回復だけに集中してください。元気な時にまたいつかお越しください」と店主のメッセージが書かれていたという。

和田は「素敵じゃないですか。本当に」と感心し、垣花も「この優しさがうれしいですね」と同調した。

「いやあ、こんなこと書かれてると、ほっこりするよねえ。今時人のことを考えてくれる人、間近にいるんだっていう」と和田。垣花は「SNSだってこういうものも拡散するからいいですよね。もちろん炎上することもあるけれども、いいことも広がることもある」と応じ、和田は「そうですねえ」としみじみと話した。