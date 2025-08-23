中京3Rでメイショウハッケイ（牝2＝本田、父ダイワメジャー）が勝ち、所有する松本好雄氏（87）は個人馬主として初のJRA通算2000勝を達成した。

オーナーに代わって口取り写真に加わった息子の松本好隆氏は「家で見ていて、電話したら喜んでいましたよ。先週勝ちたかったけど、ようやく勝てて良かったですね。50年以上（馬主を）やっているし、その積み重ねですね」とメモリアルVをかみしめていた。

勝利した本田師は「10代のころからお世話になって、ジョッキーの時からたくさん勝たせてもらった。騎手だけじゃなく、競馬サークルの調教師、厩務員もかわいがってもらっている。ありがたいですね。あと200勝ぐらいしてもらえれば」と笑顔で勝利を祝福した。

◇松本 好雄（まつもと・よしお）1938年（昭13）1月6日生まれ、兵庫県明石市出身の87歳。明石高校から千葉工業大卒。船舶用エンジンやエネルギー産業、航空機部品加工などを手がける株式会社きしろ代表取締役会長。74年に馬主資格を取得。冠名メイショウは「明石の松本」が由来で名将とかけている。主な所有馬にメイショウドトウ、メイショウボーラー、メイショウサムソン、メイショウマンボ、メイショウタバルなど。05年より日本馬主協会連合会会長、現在は名誉会長。07年に紺綬褒章、10年に旭日小綬章を受章。座右の銘は「人がいて、馬がいて、そしてまた人がいる」。