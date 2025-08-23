韓国の李在明（イジェミョン）大統領が２３日午前、初来日した。

午後に首相官邸で石破首相と会談し、日韓関係のさらなる強化で一致する見通しだ。

李氏は専用機で羽田空港に到着した。６月に就任した李氏にとって、２国間外交で外国を訪れるのは今回が初めて。外務省によると、韓国大統領が同盟国・米国よりも先に日本を２国間外交で訪れた例は１９６５年の日韓国交正常化以来、一度もなく、異例の訪問となる。

李氏は２４日まで日本に滞在した後、米国を訪問し、米東部時間２５日にワシントンでトランプ大統領と初の首脳会談を行う。

日韓両首脳は最初に少人数で議論した後、複数の政府高官らも交えた拡大会合を行う。会談後は首相夫妻が主催する夕食会を行う。両首脳による共同記者発表も調整している。

会談では、首脳間の相互訪問「シャトル外交」の活性化を目指すことや、中国が軍拡を続け、北朝鮮の核・ミサイル開発の脅威も増す現在の戦略環境を念頭に、「日韓連携は不可欠」との認識を共有するとみられる。日米韓の安全保障協力の強化や、重要鉱物など戦略物資を特定の国に依存しないためのサプライチェーン（供給網）構築など、経済安全保障での協力を含む広範な分野で連携を打ち出す。少子高齢化など、両国共通の社会課題の解決に向けた協力も確認する方向だ。

米国第一主義で同盟国とあつれきを生むトランプ米政権への対応も議論する。トランプ氏と電話や対面で個人的関係を深めてきた首相は、米韓首脳会談を控える李氏に自身の経験を共有する考えだ。日韓間で隔たりが指摘される対中国・北朝鮮政策の擦り合わせも進める。

李氏は１９日の読売新聞の単独インタビューで、「韓国と日本が互いに役に立つ関係へと大転換されることができればいい。韓日関係が互いにとってどのような面で役に立つか、協力できるのかについて色々話をする」と述べた。元徴用工（旧朝鮮半島出身労働者）訴訟問題や元慰安婦問題を巡り、既存の合意や解決策を踏襲する考えも表明しており、会談でこうした考えを日本側に伝えるとみられる。