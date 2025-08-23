持ち運びラクラク！スティックタイプでいつでもどこでも本格ティーが味わえる【エージーエフ】のマイボトルスティックティー4種飲み比べセットがAmazon限定で販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
スティックタイプでいつでもどこでも本格ティータイム！【エージーエフ】のマイボトルスティックティー4種飲み比べセットがAmazon限定で販売中！
「Blendy(ブレンディ)」 マイボトルスティックは、水またはお湯にスティックを1本入れて振るだけで1日を楽しめるマイボトルサイズのパウダードリンク。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
【いやし巡る4種のブレンド茶】香ばしくまろやかな味わいのブレンド茶。4種のノンカフェイン素材でいやし巡るひと時を。
【緑茶】すがすがしく香る緑茶。爽やかですっきりした味わい。ココロとカラダのリセットに。
【ピーチルイボスティー】やさしいピーチ風味のルイボスティー。ノンカフェインでゆったりくつろぐひと時に。
【ジャスミン茶】華やかな香りのジャスミン茶。安らぐ風味でココロほどけるリラックスタイムに。
「プラスチック使用減の環境性」「ペットボトル・缶飲料よりも経済的」「高い水溶性パウダーですぐできる時短」を実現し、エコ&スマートライフを応援。
→【アイテム詳細を見る】
スティック1本で350〜500ミリリットルのマイボトル1本分。
スティックタイプでいつでもどこでも本格ティータイム！【エージーエフ】のマイボトルスティックティー4種飲み比べセットがAmazon限定で販売中！
「Blendy(ブレンディ)」 マイボトルスティックは、水またはお湯にスティックを1本入れて振るだけで1日を楽しめるマイボトルサイズのパウダードリンク。
→【アイテム詳細を見る】
【いやし巡る4種のブレンド茶】香ばしくまろやかな味わいのブレンド茶。4種のノンカフェイン素材でいやし巡るひと時を。
【緑茶】すがすがしく香る緑茶。爽やかですっきりした味わい。ココロとカラダのリセットに。
【ピーチルイボスティー】やさしいピーチ風味のルイボスティー。ノンカフェインでゆったりくつろぐひと時に。
【ジャスミン茶】華やかな香りのジャスミン茶。安らぐ風味でココロほどけるリラックスタイムに。
「プラスチック使用減の環境性」「ペットボトル・缶飲料よりも経済的」「高い水溶性パウダーですぐできる時短」を実現し、エコ&スマートライフを応援。
→【アイテム詳細を見る】
スティック1本で350〜500ミリリットルのマイボトル1本分。