激ヤバストーカー後輩、半裸で大暴走！強烈ビジュアルのドン引き行動に戦慄＜奪い愛、真夏＞

さまざまな登場人物たちが愛を奪い合うドロキュン愛憎ドラマ『奪い愛』シリーズの最新作となる『奪い愛、真夏』。

本作では、主人公・海野真夏（うみの・まなつ／松本まりか）が、転職先で元カレにそっくりな妻帯者の御曹司社長・空知時夢（そらち・たいむ／安田顕）と出会い、激しく葛藤しながらも禁断の愛に翻弄されていく。

8月22日（金）に放送された第5話では、前回ストーカーだと判明した真夏の元部下・日熊元也（ひのくま・げんや／白濱亜嵐）のさらなる“激ヤバ行動”が明らかになった。

【映像】聴診器を取り出し…後輩・元也のもはやホラーな過激ストーカー行為

◆「真夏先輩のこと誰よりも知ってるんで」

既婚社長・時夢（安田）との“不倫キス”を時夢の妻・空知未来（そらち・みらい／高橋メアリージュン）に目撃され、絶体絶命の修羅場となった真夏（松本）。

すると、彼女の身に再びタイムリープが起こり、“不倫キス”より前の時間に戻ることに。真夏は、今度こそ時夢への想いを断ち切ろうと決意した。

そこで、以前から自身に好意を向けてくれていた元部下・元也（白濱）と2人きりで出かけてみることに。

しかし、真夏はまったく気づいていないが、前回第4話のラストで、じつは元也は“真夏の部屋の隣にこっそり住んでいるレベル”の危険なストーカー男であることが判明していた…。

そして2人が出かける日。

真夏が待ち合わせ場所に現れると、元也は「嬉しいな」「今日の真夏先輩、特別な感じがして」と無邪気に喜び、表面上は微笑ましい後輩の振る舞いをする。

しかし、ふいに元也は、「なんか今日顔スッキリしてますね。肌の感じとか、呼吸も浅くないし」と言いだす。真夏が「そこまで見てんの？」とツッコミを入れると、元也は軽い調子で「はい、見てますよ」と返し、「だって真夏先輩、疲れてるとき靴の音のリズムが乱れるんです」と言葉を放った。

すると元也の回想が始まり、彼が部屋で上裸姿で筋トレをしているシーンに。

真夏が帰ってきたことに気づいた元也はすかさず聴診器をつけ、壁越しに音をチェックする。そして「観察日記」と書かれたノートを取り出し、真夏の帰宅時間やドアの音の重さなどを記録。そこから真夏の状態まで予想した。

さらにノートの中身が映ると、「音的に朝食は備蓄のシリアル」「時間に余裕があったのか、鏡の前で顔面マッサージを数分」など、真夏の情報が事細かにびっしりと書き込まれていた。

そして場面は再び現在に戻り、「真夏先輩のこと誰よりも知ってるんで」と言い切る元也。これに対し、まさか元也がストーカーだと思っていない真夏は、「元也には凄く助けられてる。ありがとね」と感謝するのだった。