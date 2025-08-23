インフルエンサー、モデルとして活動する水谷咲さん（25）は、2024年4月にXで「モテすぎて会社辞めた元コンサルOLです」と投稿し、賛否含め大きな話題を呼んだ。しかし実際の退職理由はモテすぎではなく、コンサルティング会社で一部の社員からセクハラ被害に遭い、メンタルを壊したことだった。

インフルエンサー、モデルとして活動する水谷咲さん ©三宅史郎／文藝春秋

中高大一貫のお嬢様学校に入学

――水谷さんの生い立ちからお聞きしたいんですけど、名古屋出身ですね。ご家族は？

水谷咲さん（以下、水谷） 3人兄妹で上が兄、下が妹で、私がちょうど真ん中です。父は医者で、実の母は私が2〜3歳の頃に離婚しました。小学1年生の頃に看護師だった今の母と父が再婚しました。

実家はお金持ちだったと思います。父は医師でしたし、祖父はそろばん教室、祖母はジュエリーショップの経営をしていました。私は中学から大学まで名古屋の「金城学院」というお嬢様学校に通っていて、中高大まで一貫していくことを地元では「純金」と呼んでいました。

教育にも厳しくて、今でもよく兄と子ども時代は“監獄”だったねと話してます。ゲームもテレビも漫画もダメで、習い事も週8。スイミング、そろばん、漢字、英語、習字、あと体操と、ピアノもやりました。

――小学校は公立ですか。

水谷 地元の公立です。1クラス50人の学年だったんですけど、クラスの8割が男子で、10人ちょっとぐらいしか女の子がいなくて。その女子たちにうまく溶け込めなくて、学校終わりに男子の友達の家にいって、ゲームをしてました。

そこから中学受験をして金城学院中学校に入るんですけど、もう中学デビューです。女友達が一気に増えて、本当に楽しくて。昼休みにクラス全員で大きい輪を作って人狼ゲームをやりながらお昼ご飯を食べたりしていました。

「電車内でもずっとつきまとってきて…」中学2年生からストーカー被害に

――中学生時代には男性から嫌な目に遭うことが増えたそうですね。

水谷 中学2年生のころにストーカー被害に遭いました。電車内でもずっとつきまとってきて、お父さんが私に付き添ってくれるようになったので、なんとか収まったんですけど。

ほかにもスカートの中を盗撮されたり、全く知らない40代くらいのサラリーマンに声をかけられて「可愛いね。おじさんといくらでいける？」と言われたり。男性に対しては怖いイメージがありました。

それくらいの頃から私に執着する人がちらほらいました。中学生の終わり頃には、お兄ちゃんの友達に「付き合ってほしい」と熱烈アピールされて、押しに負けて付き合ったんですが、「手をつなごう」と言われて、つないだ瞬間にその人が号泣しちゃって。怖くて3日くらいで別れました。

――中学生には怖いですよね。普通にお付き合いをしたのはいつ頃だったんですか。

水谷 初めての彼氏は高校2年生の頃です。高1からずっと片思いだった人で、1個上のラッパーでした。ラップバトルの大会で何回か優勝もしたらしいです。ただ普段はサッカー部に所属する好青年で礼儀もちゃんとしていて、そこのギャップにやられて私から告白しました。高3の時に振られてしまうんですけど。

「あいつはくそ女だ、俺を騙したんだ」好意を持たれた男性に悪口を吹聴されたことも…

――水谷さんはモデル活動などもしていて、周囲からビジュアルを褒められることも多いと思うんですが、ご自身がそこを自覚し始めたのはいつ頃ですか。

水谷 大学生の頃くらいですね。ただ今でもそうなんですけど、私自身は自分の顔にあんまり自信がなくて。メイクしてギリギリ成り立っているみたいに思っているんですけど。

――大学時代はどんな風に過ごしていたんですか。

水谷 大学に入ってさらにストーカーが増えていきました。大学生になると男性と関わる機会が増えてくるじゃないですか。そこで変な人に目をつけられることも増えて。

私としては友達として接していたのに相手は「これはいけるわ」「俺のこと好きすぎだろう」とか勘違いして。それで友達すらやめてLINEをブロックしたら、もう逆上しちゃって。バイト先や家に来たり、「あいつはくそ女だ、俺を騙したんだ」と周りに吹聴したりしてました。

「今日は何人の男の人にデートに誘われたの？」と恋人から毎日聞かれて…

――大学時代に恋人は？

水谷 いました。19歳の時に、25歳の社会人と付き合ったんですが「今日は何人の男の人にデートに誘われたの？」と毎日聞かれて。それを報告すると「俺はいつか捨てられるんだ」と勝手に落ち込んで（笑）。大学から今まで付き合った人がみんな“メンヘラ”なんですよ。なので一周回って今は「メンヘラかわいいかも」ってなってます（笑）。

そもそも私、あんまり人のことを好きにならなくて。付き合う人にもこだわりがなくて、アプローチされて良さそうな人だったら付き合っちゃうんです。その社会人の彼も向こうからぐいぐい来られたので付き合った感じです。自分から告白したのはラッパーの彼氏くらいなんですよ。

中学時代からストーカーであったり色々あったので、根本には男性嫌いがあって。だからもうすごい純粋で、変なことをしない男性が好き。逆に予想外のことをされたら、気持ち悪い男の人たちを思い出しちゃって怖くなっちゃうんですよ。

――水谷さんは恋愛自体をあまり必要としていないのかもしれませんね。

水谷 それはあるかもしれないです。子どもが将来欲しいからという目線で、パートナーが欲しいなと思っているんですが、永遠の愛はないと思っているので。両親も離婚してますし、だからこそ不倫をされても別にいいよという感じになると思います。

「モデルに興味があったわけではないんですが…」大学時代に被写体モデルのバイトを始めたワケ

――大学時代は食環境栄養学科で管理栄養士を目指します。なぜその道に進もうと思ったのですか。

水谷 両親が医者と看護師で「何かしら手に職をつけた方が安定するから、資格を取りなさい」と言われていたんです。ただ私は血とかが無理なので、医者や看護師は難しい。せめて医療系に近いところで、料理も好きだったので管理栄養士を目指しました。

――大学時代は変わったアルバイトをしていたそうですね。

水谷 被写体モデルもやっていました。公園などでおじさんカメラマン相手にモデルを務めるんです。目立つことがもともと苦手で、モデルに興味があったというわけではないんですが、被写体モデルは給料も高いのでやってました。

最初は既存の撮影会に参加していたんですけど「これは自分でやった方が稼げるな」と考えて、そこを辞めて友達と一緒に自分たちで撮影会を運営してました。

――アルバイトというより、もうビジネスですね。

水谷 そうかもしれないです。危険がないように事前にガチガチの規約とかを決めて、参加するカメラマンには同意書を書いてもらっていて、免許証のコピーも送ってもらってました。

ビジネススキルを学ぶためコンサル会社を目指して就活

――自分でビジネスをやりたいというのがあるんでしょうね。

水谷 両親の教えもあって軽い考えで管理栄養士の道に行ったんですが、本当に自分が何をやりたいか考えた時に思い浮かべたのが、ジュエリーショップを経営していた祖母だったんです。

子どもの頃は祖母の店で過ごす時間もあって、同じ女性で強くたくましく働いている祖母をかっこいいなと思っていて。

大学2年生の頃には、将来的に独立して自分の会社を持ちたいと思うようになりました。そのために経営やビジネススキルなどを学べる仕事にまずは就きたいなと考えて、コンサル会社を目指すことにしたんです。

――2年生から就活の準備を始めたそうですが、まずどんなところからですか。

水谷 大学の授業が週5で朝から晩まであったので、長期のインターンには入れなかったんですが、ワンデーインターンには行くようにしていました。あとは面接も場数を踏んで慣れようと思って、最終的に100社くらい受けています。

3年生の頃はほぼ毎日、何かしらの説明会や面接が入って、忙しい時期でしたね。ただ私が運がよかったのは、ちょうどコロナの時期だったので東京や大阪の企業でも全部Zoomで済んだんです。

――コンサル以外も受けたということでしたが、他にはどんな企業を受けましたか。

水谷 人材系とか美容ベンチャーとかですね。最終的に6社に内定をいただきました。メディア系は受けなかったですね。あんまり目立ちたいとか、モテたい欲はなかったので。

ただ面接では学校名で落とされているなと感じました。私が通っていた金城学院大学は名古屋では有名なんですけど、東京だとFラン大学くらいにしか思われていなくて。面接官の人は履歴書も見ていますし、明らかに落とす気満々でしたね。

「えっ、すごい」「かっこいい」有名コンサルティング会社の内定を勝ち取った方法とは？

――努力の甲斐あって、水谷さんは若手でも高給で知られる有名コンサルティング会社に入社します。

水谷 私の入社したコンサルはポテンシャルをすごく重視していたので、ありがたいことにそこに引っかかった感じです。ただ今考えれば、私の面接の受かり方がよくなかったかもしれないです。

――受かり方が良くない？ どういうことですか。

水谷 私、面接でキャバ嬢みたいな戦い方をしてたんですよ。面接官の方が質問したあと、受験生が逆質問をする時間があるじゃないですか。Zoomで1対1の面接だったこともあって、そこで「今までどれだけすごいお仕事をされてきたんですか？」「えっ、すごい」「かっこいい」みたいな受け答えをしまくって、それで無双していて（笑）。

受かったコンサルの面接官は30歳前後ぐらいの方で、結構なギラギラ系でした。そうやって入社したのが良くなかったのか、後々大変な目に遭うんですけど。

