インフルエンサー、モデルとして活動する水谷咲さん（25）は2024年4月にXで「モテすぎて会社辞めた元コンサルOLです」と投稿し、賛否含め大きな話題を呼んだ。しかし実際の退職理由はモテすぎではなく、勤めていたコンサルティング会社でのセクハラ被害でメンタルを壊したことだった。

退職後の幻のアイドル時代から、「モテすぎて」ポストなど炎上覚悟の投稿の真相、さらに公認会計士を目指す理由まで聞いた。



インフルエンサー、モデルとして活動する水谷咲さん ©三宅史郎／文藝春秋

「生計を立てるのが難しそうだな」アイドル活動を辞めたワケ

――水谷さんは退職してインフルエンサーとして活動を始めますが、一時期アイドル活動もしていたそうですね。なぜアイドルは辞めてしまったのですか。

水谷咲さん（以下、水谷） ライブや握手会など、アイドルとして一通り活動してみて「これは生計を立てるのが難しそうだな」と思ったんです。ビジネスモデルとしても、ずっと続けるのは難しそうだなと感じてしまって。

アイドルとして人気が出たとしても、卒業後も人気を維持するのって大変じゃないですか。注目されるために、ずっとアイドルとして振る舞い続けるしかなくなるのかな、と考えてしまって。私にとって、それは若い時間を消費することのように思えたので、アイドルと同時に事務所も辞めました。

ただ良かったのは、アイドル活動を通して、ファンの方に「応援してもらえる存在」になることが大切だと学んだんです。だから1人で活動するようになってからは、多くの人に応援してもらえるよう、好きになってもらえるように工夫を重ねました。

あとはチェキというものを知らなかったので、それがちゃんと商品になるんだと分かって。アイドルを辞めて1年ぐらいは、毎月自分のチェキを撮って売って稼いでましたね。

「モテすぎて半年でコンサル辞めました」とSNSに投稿した理由

――先ほど応援したい存在になるのが大事だと話していましたが、話題になったXでの「モテすぎて半年でコンサル辞めました」という投稿はその方向性とはだいぶ違いますよね。

水谷 あの投稿内容自体は、もうとにかくバズってインプレッションを上げて、みんなに認知してもらいたいという考えでの投稿です。

――確かに、その頃の水谷さんは「167cm49kg、Eカップで顔面SSランクなので、大抵のことはふーん。で済む」であるとか、だらしない服装をしたスッピン写真と、ばっちりメイクの綺麗な写真を並べた「これが→こう」などXで流行っていたミームに乗っかった投稿を多くしていましたね。

水谷 そうです、そうです。それで私のことに興味を持ってくれた方には「実際に投稿を見ていたら全然尖っていなくてめっちゃいいじゃん」とギャップを感じてもらうのがいいなと思っていて。

「どれだけ叩かれてもいいや」SNSで炎上したあとの“アンチ”の反応

――なるほど。狙いがしっかりしていますね。ただあの「モテすぎて」という投稿にはかなりアンチコメントも来たんじゃないですか。

水谷 そうですね。でもアンチが来るくらいが逆にいいかなと思ってました。人として外れたことをしなければ、どれだけ叩かれてもいいやと思っていて。実際、そこまで批判は来ませんでした。

むしろXで公認会計士を目指すと言った時の方が炎上しましたね。特に、公認会計士の受験生のアンチがめちゃくちゃ多いんです。

最初はムカついてたんですけど、5月に初めて試験を受けに行って同じ受験生の方たちを目にしたら「この人たちは人生をかけて努力しているんだな」と感じて怒りが収まって。「そりゃ、自分たちが頑張っているのに、私みたいな一見キラキラで楽しそうな人が受験するとなったらイラつくかな」と思うようになりました。

アンチだけじゃなく応援してくれる人もたくさんいて、最近はオフ会をすると公認会計士の方とか、コンサル系の人が来てくれます。

「ビジュアルに依存する仕事って収入が不安定」公認会計士を目指し始めたワケ

――そもそも公認会計士をどうして目指すことに？

水谷 ビジュアルって賞味期限付きの資産じゃないですか。今は順調に仕事がありますけど、歳を重ねるにつれて変化するビジュアルに依存していたら、収入が不安定になると考えていて。

ルックスがいい人はルックスだけで稼げるから、そっちに依存しちゃう人もいるみたいで。知り合いで港区女子をやっていた人がいるんですけど、その人が「ある程度の年齢を超えると港区女子としての価値はなくなる」と言っていたんです。けれど、「ルックス以外の戦い方がわかんなくて、このままじゃやばい」とも話していて。

よく「かわいいから若いうちにお金持ちと結婚すればいいじゃない」とか言われるんですけど、結婚についても両親が離婚していますし、コンサル時代の上司や先輩の中には不倫しまくっている人もいたので、よくも悪くも男の人に期待していないし、結婚に頼るのも不安定すぎるなって考えているんです。

私は、人生ってどれだけトータルの幸福度を上げられるかのゲームだと思っているんです。ありがたいことに今はめちゃくちゃ幸福度が高いんですけど、ゆくゆく幸福度が下がったら、それは負けだなと思っていて。ビジュアルで戦えなくなっても幸福度を維持するために、今勉強をして公認会計士の資格を取っておきたいなと思っているんです。

――コンサル会社に入社したのは、独立の際のスキルを得るためだったと話していましたが、公認会計士の資格も将来的なビジネスを見据えて？

水谷 そうですね。今後経営に関わる上での必要なスキルを身につけられるという点もあります。それに私は、公認会計士以外にも人生の中でいろいろなことに挑戦していきたいんです。ただ、根本的に安定志向なところがあるから、何かしらセーフティーネットがないと一歩を踏み出せないんですよ。

そういう意味で、公認会計士という大きなセーフティーネットを得たいという思いもあります。あと公認会計士という響きがなんとなくかっこいいなというのもあります（笑）。

「会社を辞めてすぐに年収1000万円はいけたので…」今後のビジネスの目標は？

――具体的にこういうビジネスをしたいとかあるんですか？

水谷 元々は自分で会社を立ち上げたいと思っていたんですが、いろいろな若い経営者の方と話すうちに会社経営の解像度が上がってきたんです。社員を雇って会社を経営するということは、それぞれの社員の人生を背負うことにもなりますし、失敗したら多額の借金を負うリスクがある。

そう考えた時に、性格的にも、自分にはそれだけの器や力はないかもと思い始めています。だから今は自分で経営するというより、社外CFOであったり、財務アドバイザーのような形で会社の手助けをする仕事に就きたいなと思っています。

あと私は嫌々働くのが嫌いなんですよ。人生の大半を嫌々働くのは時間がもったいないなと思っていて。好きな人たちと、時間にも場所にも縛られずに夢中になれることで稼いでいきたい。その働き方を公認会計士の資格を取ることで実現するのが今の目標ですね。

――月にいくら稼ぎたいという明確な目標額もあるそうですね。

水谷 月に100万円くらいです。勤めていたコンサル会社がそのくらいの収入なので。でも辞めてすぐに年収1000万円はいけたので、辞めてよかったなって思います。

――現実的な目標ですね。もっと大風呂敷かと思ってました。

水谷 確かに。でも、私は派手に見られるんですけど、ブランドものに興味もないんです。ただ我慢するのは苦手だから、節約とかはできないんですよ。今は公認会計士の勉強で家にいることが多いので、毎日Uber Eatsを使っていて。この間は月15万円くらい使っていました（苦笑）。なので、節約しない程度に稼ぎたいなと思ってます。

ビジュアルを武器にしても無駄な使われ方はしたくない

――水谷さんのお話を聞かせていただいて、人生の考え方やご自身のビジュアルの使い方なども含めて、改めて合理的な考えの方なんだなと感じます。

水谷 ありがとうございます。今もビジュアルを武器にしてはいますけど、無駄な使われ方をしたくないんです。

例えばコンサル時代で言えば、特に偉いわけでもない上司からお酒を無理に飲まされたり、キャバ嬢みたいな扱われ方で飲み会に呼ばれたりしたこともあって。「この人に良く思われても自分の評価は上がらないのに、なんでこんな扱いを受けなきゃいけないんだろう」という、価値の安売りには違和感がありました。

逆に今は1人で仕事をしていて、愛嬌やビジュアルで仕事を取ってくることも大事なことだと思っています。

アンチのコメントに対しては、たまに客観的に見られなくなる時もあるので、そこのあたりは気をつけないとな、と思ってます。今後、公認会計士として働くためには社会的な信頼も必要ですし、炎上した方が認知獲得はできてインフルエンサーとしての仕事にはいいですけれど、会計士としてはよくないなって思っているので、そのあたりのバランスはこれから考えていきたいです。

