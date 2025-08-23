間宮祥太朗、理想の“イケオジ像”告白
【モデルプレス＝2025/08/23】俳優の間宮祥太朗（31）が5月2日、所属事務所の公式サイトを通じ、第1子が誕生したことを発表した。
「（聴くのは）ほぼほぼロックバンド」とロック好きを明かした間宮が「人生を支えた曲」として挙げたのはThe Birthdayの「青空」という楽曲。「（ボーカルの）チバユウスケさんが本当に好きで…。カッコいいっすね」と話し、「自分は自然とか木がいっぱいあるところに行くのが好きなんで、いろんな自分が好きなことを楽しんでる時間がないとダメだなっていう気持ちになります」と自身の思う“イケオジ像”を語った。
そして、間宮は「ハムとビール 君はパンケーキ ブルーベリーが楽しそうで ドライブインに人いなくて クリオネが泳いでた」という同曲の歌詞が周りを見渡すきっかけをくれたといい、「俺の中で本当に大事なものはこのフレーズみたいな時間なんですよね。何でもないけどそれをキャッチできる精神状態があることが本当に大事なことだと思う。世界が美しいと思えるかどうかってここ（心）にかかってる」と大事にしていることを明かした。（modelpress編集部）
◆間宮祥太朗「イケオジ」だと思う生き方を明かす
