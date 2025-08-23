2024年に『怪盗グルーのミニオン超変身』で吹き替え声優に初挑戦した山田杏奈が、STUDIO4℃のアニメーション映画『ChaO』で再び声の出演を果たした。本作で彼女が演じたのは、どこまでも純粋で素直な人魚王国のお姫さま・チャオ。“純度の高い”キャラクターに、山田はどのように向き合ったのか。芸歴15年目を迎えるキャリアの現在地についても語ってもらった。

参考：『ChaO』鈴鹿央士＆山田杏奈の“声優”起用理由を制作陣が明かす アフレコ時の裏話も

ーー『ChaO』という作品、そしてチャオ役のオファーを受けたときのお気持ちはいかがでしたか？

山田杏奈（以下、山田）：嬉しかったです。昨年『怪盗グルーのミニオン超変身』で初めて吹き替えをやらせていただいたときも思ったのですが、やっぱり声だけでお芝居をするのは難しいです。ドラマや映画とは違って、テクニックが必要な場面も多いので、「自分にできるのかな」という不安もありました。

ーーとはいえ、ミニオンの経験が活きた部分もあったのでは？

山田：そうですね。全くのゼロからではなくて、あのとき得た感覚が少しは残っていて。「こうしたらもっと近づけるかも」と考える余裕はあったかもしれません。それでも難しさはありましたけど……声の抑揚の付け方など、勉強になりました。

ーーチャオはとても純粋で愛らしいキャラクターですよね。

山田：本当にただひたすらに、裏も表もなくまっすぐで。ステファンのことが大好きで、全力で愛情を注いでいる。実写ではなかなか演じたことのないタイプの役だったので、新鮮でしたし、普段の声のトーンより高めを意識しながら、かわいく見せることを心がけていました。

ーーチャオのようなまっすぐな性格に共感する部分はありましたか？

山田：共通点は少ないかもしれないです。私はもう少し邪念もあるし……（笑）。でも、愛情で行動できたり、自分の持っている宝物を惜しげもなく人に分け与えられる精神性の高さは、本当に尊敬します。

ーー山田さん自身は、チャオのように感情を表に出すタイプですか？

山田：出さないようにしているつもりではあります。ただ、ふてくされることはあるかも（笑）。気づけば顔に出てるのかもしれません。チャオも顔に感情が出るタイプなので、そこは少し似ているかもしれません。

ーーちなみに、普段からアニメ作品はご覧になるんですか？

山田：たまに観ます。最近だと『チ。』や『メダリスト』を観ていました。中学の頃もアニメをよく観ていたので、自分の名前の前に“CV”が付く日が来るとは思っていませんでした。アニメを観ていると、「やっぱり声優さんってすごいな」と思うことがあって。キャラクターに命を吹き込んでいて、“誰かが声を当てている”ということを忘れるくらい自然なんですよね。本当に尊敬します。

ーー今回の作品では、ステファン役の鈴鹿央士さんとの掛け合いも印象的でした。

山田：実は、収録では一緒になっていないんです。それでも鈴鹿さんの声がすごく良くて、ブースの中で1人で収録していても、「あ、ここでステファンがいるんだな」と感じることができました。鈴鹿さんとは5年前にドラマ『MIU404』（TBS系）でご一緒したことがあって、その安心感もありましたね。

ーー他にも豪華キャストが揃っていましたね。

山田：山里亮太さん、くっきー！さんなど、個性豊かな方々がキャラクターにピッタリで。くっきー！さんのキャラ、すごかったです（笑）。

ーー山田さんはもうすぐ芸歴15年目を迎えられますね。

山田：本当にあっという間ですね。ひとつ現場が終わると、気づけば3カ月、そして1年が終わっている感じです。

ーー今、改めて演技とどう向き合っているのでしょうか？

山田：現場に入るたびに、自分のお芝居を振り返る感覚があります。得意な表現に頼りすぎるとダメだと思っていますし、苦手なこととも向き合わなきゃいけない。そういう意味では、向き合い方は少しずつ上手になってきた気がします。

ーー出演作も多数控えていますが、今後新たに挑戦してみたいことはありますか？

山田：同世代の役者の方々が、お芝居以外の領域でも映像作品でご活躍されているのは刺激になります。どういう形かはまだ分からないですけど、私も何かしら役者とは違う形で作品に関わることができると、また違ったものが見えてきておもしろそうだなと思います。お芝居の面では、テンポのいい会話劇とか、ちょっとコメディっぽいものにも挑戦してみたいですね。これまであまりやってこなかったので。

（取材・文＝宮川翔）