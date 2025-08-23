相模女子が地元のれいめいに勝利、準々決勝へ…岩滝紗寧が攻防両面で躍動／全中女子決勝T
8月23日、鹿児島県のサンアリーナせんだいで「令和7年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校バスケットボール大会」女子決勝トーナメントが開幕。相模女子大学中学部（神奈川県）が地元のれいめい中学校（鹿児島県）を破り、ベスト8入りを飾った。
相模女子は好調なスタートダッシュに成功し、15－8で最初の8分間を終了。第2クォーターは互角の戦いとなったが、先発の岡崎湧和や岩滝紗寧が攻防両面で存在感を発揮し、30－24と6点リードでの折り返しに。後半では相模女子が2ケタ点差をつかむ時間もあり、最後は地力の高さで勝ってゲームセット。最終スコア55－42で準々決勝進出を決めた。
決勝トーナメント初戦で勝利した相模女子は、岡崎が14得点12リバウンドのダブルダブル、岩滝が18得点6リバウンド3アシスト2スティール3ブロックと躍動。惜敗したれいめいは、日高亜胡が18得点、原口澪が12得点6リバウンドでチームをけん引した。
■試合結果
相模女子大学中学部 55－42 れいめい中学校
相模女子｜15｜15｜14｜11｜＝55
れいめい｜8｜16｜10｜8｜＝42
