インフルエンサー、モデルとして活動する水谷咲さん（25）は2024年4月にXで「モテすぎて会社辞めた元コンサルOLです」と投稿し、賛否含め大きな話題を呼んだ。しかし実際の退職理由はモテすぎではなく、勤めていたコンサルティング会社でメンタルを壊したことだった。

夢だった会社に入社した水谷さんは、一部の社員から「枕営業をしてこの会社に入ったんでしょう」などのセクハラ発言を受け、精神的に追い詰められていったという。彼女が経験した、令和とは思えないセクハラ被害の実態を赤裸々に明かしてくれた。（全3回の2回目／3回目に続く）



インフルエンサー、モデルとして活動する水谷咲さん ©三宅史郎／文藝春秋

入社早々、同期から「かわいいじゃん」「経験人数って何人？」と言われ…

――水谷さんはいよいよ念願のコンサルティング会社に入りますが、そこで大変な目に遭ったそうですね。いつ頃から異変に気づいたんですか。

水谷咲さん（以下、水谷） 入社して最初の1ヶ月が研修期間だったんですけど、その研修期間の段階で「おや？」という感じでした。同期にテニサー（テニスサークル）ノリの人が多くて、最初から「えっ、君かわいいじゃん。飲み行こうよ」と声をかけてくる人もいたので、しんどかったです。

あと、学歴マウントも酷くて。みんな東大とか最低でもMARCHなんですよ。私の通っていた金城学院大学の名前を言ったら、「え、Fランじゃん。この会社に枕（営業）をして入ったの？」と言ってくる人もいました。

――えっ、同期からですか。令和の話とは思えない……。

水谷 デリカシーに欠けている人が多かったです。「ねえ、経験人数って何人？」とか聞いてくる人もいて、「えっ？」って思うじゃないですか。

ただ私も立ち回りを間違えてしまって。同期に溶け込まなきゃと思って「えっ、ゼロだよ」とふざけて返してしまって。相手からも「あっ、こいつ、このノリいけんな」みたいに思われてしまいました。

――水谷さんだけでなく周りの女性に対してもそのノリなんですか？

水谷 そうですね。私以外の女性にも同じように接していたと思います。研修の内容自体は、めちゃくちゃためになることが多くて面白かったんですけど、もう毎日、研修が終わったら飲みに誘われてました。

「俺のこと好きかも」「ヤリたい」次々とセクハラ発言をされて精神的に追い詰められ…

――ただ当時は水谷さんも辞めるとは考えてないでしょうし、人間関係を壊さないため無理しちゃいますよね。

水谷 そうなんです。そこで変に気を遣っちゃって。そうしたら、男の子の1人が「水谷は俺のことが好きかもしれない」と勘違いしてしまって。「ごめん、そういう気持ちはないから」と断ったら「あいつ、お高く止まってる。キモい」みたいな感じで言い出してきて。

私は当時ジムに行ってたんですけど、その情報を聞きつけて私の最寄りのジムに来たりして。もう怖かったです。入社初月からそんな感じだったので、メンタル的にはかなりきてました。

――それでも研修が終われば救われるんですか。

水谷 いや、そうではなかったんです。運の悪いことに、私の配属先の上司も同じようなノリの人でした。

私が配属されたところはプロジェクト内の出入りが激しかったので、歓迎会、送別会と飲みの機会が多くて。そのタイミングでその上司が「水谷さん、テキーラ飲まないの？」みたいな感じでめっちゃ飲ませてきたり。なんとか飲まないようにかわしていたんですけど。

普段の会話でも、ある同期から「こないださあ、みんなで新卒の女の子の誰とヤリたいか話して、水谷さんの名前めっちゃ出てたよ」みたいに言われたことがあって。上司に相談したら「モテモテじゃん、良かったね」みたいな感じでとりあってくれなかったんです。社内でハラスメント研修もしっかりあったんですけど、浸透してない人もいましたね。

ハラスメント対策室に相談したら「大変だね」と返された

――ただ令和ですし、会社内にハラスメント対策室があったんじゃないですか。

水谷 ありました。行ってみて相談したんですけど「大変だね、もしハラスメントが起きたら言ってね」と返されて。

――今までの話で十分ハラスメントだと思うんですが……。

水谷 ですよね。女性の先輩社員はどういう感じなのかなと思って色々情報を集めてみたら、セクハラ気質の男性社員に対して、媚びを売って成り上がった人もいるみたいで。

そういう戦い方で、確かに社内では上にいけるかもしれないけど、「それってコンサルとしての根本的な能力とか身につけられるのか？」と疑問に思っていました。

「社内ニートがあふれてる状態で…」「社内合コンしまくっている人もいました」

――その会社は、仕事面はどうだったんですか。

水谷 私が入った頃は社員をたくさん採用してる時期で、仕事の案件と社員数が合わず、何もしていない社内ニートがあふれてる状態でした。新入社員だけでなく、上の人ですら、あまり責任ある仕事ができてない状態でした。

私もリサーチ不足だったんですけど、コンサルって中途入社の人の方が優秀で、仕事の案件もどんどんそちらに行くんです。逆に新卒で入った人間には、あまり仕事もなくて。その分、社内合コンしまくっている人もいました。

新卒は議事録を取ったり、誰でもできるような雑用しか仕事がなくて。それなのに高い給料を払ってもらえていたから「高級文房具」と呼ばれていました。それで議事録に少しでも誤字があったらめちゃくちゃ怒られるみたいな感じで。

「この会社にいて力がつくなら全然我慢できるけど、でもそれだけ我慢する価値がここにあるのかな」と葛藤しながら仕事をしていましたね。

がんばって評価を上げたのに「枕したからでしょ」と…

――でも、社内評価を高めるための努力はしたそうですね。

水谷 めちゃくちゃしました。それこそ「顔採用でしょ」「可愛いだけでしょ」とか言われたこともあるし、ただの女だけの扱いをされるのが悔しくて。

だから残業を誰よりも遅くまでして、上司の雑用も自分から巻き取ったりして、徐々に上司からの評価は上がったんです。そうしたら、ある同期から「水谷が評価上げたのは、枕したからでしょ」と言われて……。多分もうその頃から、精神的にいっぱいいっぱいだったと思います。

――頑張ってもそれでは心が折れてしまいますよね。

水谷 もともとは企業の経営方針に携われる戦略コンサルタントを希望していたんですが、ITコンサルタントにアサインされて。人事には「雑用でもいいので、戦略に移れないですか」と相談していたのですが、難しくて。

仕事自体はやりたいことではない。セクハラしてきたり、人として扱ってくれない人もいる。それで精神的に追い詰められてしまって。頭が回らないし、会社にいても周りの人の話が全然聞こえなくなっていました。

入社して半年がすぎたある朝、会社に行こうとしたら玄関で涙が止まらなくなって、もう足が前に進まないんです。それで母親に相談したら、看護師なんでわかったんでしょうね。「心療内科に行って」と言われて、そのまま診察に行ったら軽いうつ病だと診断されました。

「私はめっちゃ弱い人間なんだ」自分自身を追い込み、過食嘔吐を発症

――会社はその後、どうしたんですか。

水谷 休職しました。休職の際は、これまで助けてくれなかった人事の方が急に「相談に乗るから話し合おう」と優しく接してくれました。

ただ休職してからは過食嘔吐を発症して。休職したことで「私は入社して半年で心を壊してしまうようなめっちゃ弱い人間なんだ。そんな私には価値はないんだ」と自分自身を追い込んでしまったんです。

会社は給料だけはよかったので、Uber Eatsで3人前くらいの中華料理を頼んで口に入れて、それが終わるとトイレで食べたものを吐いてを繰り返して。5〜6キロは増えました。

ただギリギリ動ける状態ではあるし、休んでずっと家にいることへの罪悪感がすごくて。自分が意味ある存在だと思いたかったので、そのタイミングでいろいろなことに挑戦しました。

インフルエンサーとして活動を始めて会社を退職

――どんな挑戦ですか？

水谷 もともと目標だった、独立して自分で稼ぐというのをやろうと思って。管理栄養士の資格を活かした栄養相談であったり、ライターや海外のお菓子のせどりにも挑戦しました。せどりはあまりうまくいかなかったんですけど（苦笑）。

その挑戦の1つが、今もやっているモデルやインフルエンサーとしての活動です。大学時代にやっていた被写体モデルの活動を再開して、同じ被写体モデルの子たちを誘って撮影会のイベントをやっていました。

インフルエンサーとしてフォロワーを増やしたら、色々案件が来るかなとは考えていました。そのためにフォロワーをまず増やそうと思って、めちゃくちゃ戦略を立てて発信していました。

そうした状況の中で、自分が本当にやりたいことは何かについて改めて考えてみたんです。兄の彼女が、私と同じように会社を辞めて独立して漫画家をされている方だったので、たくさん相談に乗ってもらいました。その方の後押しもあり、入社半年で退職しました。

――退職された時、周りの反応はどうだったんですか。

水谷 退職のタイミングで、「どうしたの？ 話聞こうか？」「自分も会社に不満があるから愚痴会をやろう」ってしつこくLINEしてくる同僚もいたんです。だから彼らのLINEは即ブロックしてやりました（笑）。

撮影＝三宅史郎／文藝春秋

