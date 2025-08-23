脳卒中の前兆となる症状とは？Medical DOC監修医が解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。

監修医師：

村上 友太（東京予防クリニック）

「脳出血」とは？

医師、医学博士。2011年福島県立医科大学医学部卒業。2013年福島県立医科大学脳神経外科学入局。星総合病院脳卒中センター長、福島県立医科大学脳神経外科学講座助教、青森新都市病院脳神経外科医長を歴任。2022年より東京予防クリニック院長として内科疾患や脳神経疾患、予防医療を中心に診療している。脳神経外科専門医、脳卒中専門医、抗加齢医学専門医、健康経営エキスパートアドバイザー。

脳の血管の病気には血管が詰まる病気と血管が破れる病気とがありますが、脳出血は血管が破れることによって脳内に出血が起こってしまう状態です。

脳出血は1950－1960年頃までは、人口10万人あたり200人超と脳卒中の中でも死亡率の高い病気でした。高血圧が原因であることから、血圧管理などを中心に治療することで徐々に発症頻度は下がり、近年では脳梗塞の3分の1程度の発症率、人口10万人あたり10人程度の死亡率となりました。しかし、一度発症してしまうと後遺症にも悩まされるため発症予防が非常に重要です。

はじめに、誤解ないようにお伝えしておかないといけませんが、前兆となる症状を「その症状が出現した時点で治療介入を行うことで病気の発症を防ぐことができる」という意味で捉える場合には、脳出血にとって前兆となる症状はほとんどありません。なぜなら、症状が出現した時点で脳出血を発症していることを意味するからです。

ただし、発症の一歩手前で治療介入を行うことで脳出血を食い止めることにつながることはありますので、そのようなケースを含めて解説したいと思います。

脳出血と脳卒中の違い

脳卒中は、脳の血管の障害によって起こる脳出血や脳梗塞、くも膜下出血を総称したものです。

脳の血管が詰まると脳梗塞になり、脳の血管が破れてしまうと脳出血やくも膜下出血が起こります。

脳の血管が詰まる、破れるという分類ではなく、出現する神経症状で分類すると、脳梗塞と脳出血は類似しているのですが、くも膜下出血とは異なります。

脳梗塞と脳出血はともに脳内組織が壊れてしまう病態であるため、どちらも手足の麻痺やしびれ、めまいや頭痛、ろれつが回らなくなるなどの症状が現れます。症状からだけでは判断がつかず、画像検査で診断します。なお、脳内には痛みを感じる神経がないので激痛（頭痛）はほとんどありません。

一方で、脳の表面には痛みを感じる神経がありますが、くも膜下出血は脳組織の表面にあるくも膜下腔という空間に出血するので、痛みを感じる神経が刺激されて激しい頭痛の症状が現れます。また吐き気や嘔吐も多く見られます。

くも膜下出血の出血の仕方によっては脳出血も合併することがあり、その際には激しい頭痛と手足の麻痺症状のどちらも出現することがあります。

脳卒中の前兆となる初期症状

脳卒中の前兆となる症状をご紹介します。下記は代表的な症状に留めているので、いつもと比べておかしいなと感じた場合には脳卒中を疑い、すぐに脳神経内科もしくは脳神経外科を受診してください。

片側の手足の麻痺

脳梗塞の前兆として、一過性脳虚血発作（TIA）という症状があります。このTIAでの典型的な症状として、一時的に片側の手足の麻痺が出現することがあります。数秒で元に戻ることもあれば何時間も症状が続いてしまうケースもあります。

TIAも脳の血管が詰まり一時的に脳に血が届かなくなることで発症するものです。脳梗塞になりかけたと言えるため、この時点ですぐに医療機関を受診し脳梗塞の予防について医師と相談しましょう。

言葉が出ない、喋りづらい

一過性脳虚血発作（TIA）の症状で見られますが、言葉が出てこなかったり喋りづらかったり、呂律が回らないなどという言語障害が出現することがあります。これは、手足の麻痺と一緒に出現することもあります。しばらくすると症状はなくなり元通りの様子に戻りますが、TIAは血管が詰まってしまうという脳梗塞と同じような病態であることから、早く治療介入する必要があります。

片側の感覚障害

こちらもTIAの症状として、半身の感覚が鈍くなったり、異常な感覚を訴えたりすることもあります。感覚障害には触ったことがわからなくなったり、逆に過敏になってしまったりする触覚異常、物の温度がわからなくなる温痛覚異常、真っ直ぐ立っていられなくなる深部感覚異常などさまざまな種類があります。

頭痛

くも膜下出血の前兆として約2割の人が頭痛を経験します。これは警告頭痛と呼ばれ、破裂寸前の脳動脈瘤から少しだけ血が漏れる（マイナーリークする）ことで症状が出現します。この漏れの後、破裂せずに小さな穴が自然に塞がることもありますが、脳動脈瘤が完全に破裂してしまえば、そのまま本格的なくも膜下出血へと移行してしまいます。

警告頭痛はそれほど強い頭痛ではなく、その性状は片頭痛のようにズキンズキンと痛むケースもあり、様子見して良いものかどうか判断するのが非常に難しいです。突然の頭痛であること、悪心・嘔吐、めまい、意識状態の変化、視力障害といった合併症が起こりうることが警告頭痛かどうかのヒントになります。

いつもと違う頭痛であったり、頭痛に加えてこれらの症状が出てきたりした場合はすぐに医療機関を受診しましょう。くも膜下出血発症前の脳動脈瘤を確認するには頭部MRIや造影CT撮影が必要です。

すぐに病院へ行くべき「脳出血の前兆」

ここまでは脳出血の前兆となる症状を紹介してきました。

以下のような症状がみられる際にはすぐに病院に受診しましょう。

徐々に悪化する頭痛症状の場合は、脳神経外科へ

徐々に悪化する頭痛がみられた場合には、脳浮腫（脳のむくみ）による症状である可能性もあります。硬膜動静脈瘻では血管の異常によって動脈や静脈の血流動態に問題が生じるために脳浮腫を起こしていることもあります。これを放置すると脳浮腫の悪化や脳出血を起こす可能性があります。

対応策として、画像診断を行って異常血管病変を処置する治療を行うことで回復することが期待できますので、すぐに脳神経外科を受診することをお勧めします。

受診の目安となる「脳出血の前兆」のセルフチェック法

・頭痛、嘔吐がある場合

・手足に力が入らない、しびれが出現した場合

・ろれつが回らない症状がある場合

「脳出血の前兆」についてよくある質問

ここまで脳出血の前兆となる症状・予防法などを紹介しました。ここでは「脳出血の前兆」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

脳出血を発症しやすい年齢層はありますか？

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

脳出血は高血圧などの生活習慣病がある人に起こりやすいので、60～70代の中高年に多くみられます。ただし、頻度は低いのですが、若い世代でも起こる可能性はあるので、注意は必要です。

脳出血の前兆となる症状に体のしびれやめまいはありますか？

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

脳出血の前兆で体のしびれやめまいが出現することはほとんどないと思います。

脳出血の場合は脳卒中の症状が起きたら、その時点ですでに血管が破れて脳に出血しているため、それは前兆ではなく脳出血を発症している状態です。

なお、脳出血ではなくて脳梗塞の場合であれば、一過性脳虚血発作（TIA）という脳梗塞の前兆といえる病気があります。これは、脳血管が詰まりかけたけども再度開通して脳梗塞に至らなかった状態を指します。体のしびれなどの症状が一時的に現れますが元通りになります。

肩こりは脳出血の前兆となる症状に含まれますか？

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

脳の中の重要な血管であり首のあたりを走っている椎骨動脈の一部が裂けてしまう、椎骨動脈解離という病気があります。この病気では、首の後ろのつっぱり感や、肩こりのような症状が現れることがあります。脳出血となることは珍しいのですが、裂けた部分の動脈が破裂した場合にはくも膜下出血となり、解離した血管が閉塞した場合には脳梗塞となります。肩こりが治りづらい場合には、一度MRI検査を受けることも考慮すると良いでしょう。

編集部まとめ

脳出血は突然発症する病気です。

脳梗塞の前兆として知られる一過性脳虚血発作では、すぐさま予防治療を行うことで脳梗塞の発症を予防することができますが、脳出血ではそのような前兆はほとんどなく、症状が出現した時点で脳出血を発症しているというのが現実です。

記事内に紹介した硬膜動静脈瘻やもやもや病といった異常血管の病気は、放置すると脳出血に発展する可能性のある病気です。手足のしびれや頭痛などの症状があり頭部MRI検査を行ったところこれらの病気が見つかり、すぐに治療を行なってことなきを得たというケースはときおり経験します。これらは、脳出血の前兆というよりは脳出血の原因疾患として挙げられる比較的珍しい病気ですが紹介させていただきました。

手足や顔の力が入りづらい、しゃべりづらい、頭が痛いなど気になる症状がみられた場合には、すみやかに脳神経内科や脳神経外科を受診するようにしましょう。

