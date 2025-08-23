フィリップス・ジャパンは肌への刺激が少ない敏感肌モードを搭載した回転式電動シェーバー「3000シリーズ」を2025年7月30日に発売しました。

「3000シリーズ」

また同日に、「2000シリーズ」、「1000シリーズ」も発売し、ライフスタイルに合わせた3種類の回転式電動シェーバーをラインナップに追加しました。

記事のポイント 肌にやさしい剃り心地の回転式シェーバーに、「敏感肌モード」を搭載。シェービング時の肌への負担を抑えて深剃りできるので、カミソリ負けしやすい方や肌がヒリヒリしやすい方にオススメです。

「3000シリーズ」は、肌へのやさしさを追求し、刃の回転数を落とすことにより、肌への刺激を少なく、やさしい剃り心地を実現する「敏感肌モード」を搭載。さらに、シェービング時の摩擦を低減する「マイクロビーズコーティング」により、肌への負担を抑えながら、快適かつ深剃りができる設計が特徴です。

また、6方向に可動する「6Dフレックスヘッド」により、顔の凹凸や輪郭に沿ってなめらかにシェービングが可能。27枚の自動研磨の刃が毎分56000 回カットします。

「2000シリーズ」は、6方向に可動するヘッドで顔の輪郭にしっかりフィットし、効率的なシェービングを実現。「1000シリーズ」では、3方向に動く3Dフローティングヘッドを採用し、日々のシェービングを手軽に快適に行えます。

いずれのモデルも欧州製のステンレス刃と自動研磨システムを備え、ドライ・ウェット両対応で本体の丸洗いが可能です。

フィリップス 回転式電動シェーバー「3000シリーズ」 発売日：2025年7月30日 オープンプライス

The post 肌にやさしい“敏感肌モード”搭載！ フィリップスの回転式電動シェーバー「3000シリーズ」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.