玉ねぎステッチが映える。ミリタリーライクなスノーピークの軽量タフバッグがデビュー！

まだまだ暑い日が続きますが、暦の上ではもう秋。スノーピークからも、秋冬コレクションとして新たなバッグシリーズ「Quilted Ripstop｣が登場します。

ミリタリーの雰囲気をまとうキルティング素材を使ったダッフルバッグ、トートバッグ、ポーチの3アイテムは、秋冬のコーディネートのアクセントにぴったりです。

素材に採用したミリタリーキルトは、引き裂きに強いタフなリップストップ生地を使用した表地と、裏地との間にポリエステルの中わたを挟み込んだもの。

中わたのずれを防ぐために施した独特の波打つステッチが玉ねぎの連なりのように見えることから”オニオンキルト“とも呼ばれており、ミリタリーコートのライナーなどによく使われる定番ディテールです。また、とても軽い生地で型崩れしにくく、バッグのフォルムが安定するため、荷物を出し入れしやすいのもポイントです。

▲「Quilted Ripstop Duffle」

大容量のダッフルバッグ「Quilted Ripstop Duffle」（1万9800円）は、サイドまで大きく開くメイン収納部に荷物をたっぷり収納可能。内側にはノートPCなどを入れられるサイドスリーブポケットも搭載しています。また、底板は取り外して内ポケットに収納でき、荷物の量やシーンに合わせて底板のあり・なしを変更できる仕様です。

外側フロントとバックにも小物を入れられるポケットを装備。両サイドにDカンを付属しており、手持ちのショルダーストラップを取り付けられます。※ショルダーストラップは付属しません。

▲「Quilted Ripstop Tote」

「Quilted Ripstop Tote」（1万6500円）は日常使いに最適なサイズ感。メイン収納部はドローコードを搭載した巾着型で、こちらにもノートPCなどを入れられるサイドスリーブポケットを備えています。



大きめのフロントポケットには底マチ付きで、ドリンクボトルも収納できます。

▲「Quilted Ripstop Pouch」

同じく巾着型の「Quilted Ripstop Pouch」（9350円）は、小型のハンドバッグやバッグインバッグとして使用でき、取り外し可能なショルダーストラップでショルダーバッグとしても使えます。



フロントとバックには小物を分類して入れられるポケットを搭載しています。

3アイテムとも、フロントにあしらったスタイリッシュなメッセージロゴの刺繍がデザインのポイントに。カラーはミリタリーらしいブラックとオリーブの2色を展開しています。

デイリーユースのほか、旅行やアウトドア、ジム通いなど幅広いシーンで使える、デザインと機能性を兼ね備えたバッグに注目です。

