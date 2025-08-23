

――――――――――――――――――― 8月25日 (月) ――

◆国内経済

・6月景気動向指数[改定値] (14:00)

・7月外食売上高 (14:00)

・7月全国百貨店売上高 (14:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・英国、フィリピン市場休場

・ドイツ8月Ifo景況感指数 (17:00)

★米国7月新築住宅販売件数 (23:00)

★米韓首脳会談（ホワイトハウス）

・北朝鮮・先軍節

【海外決算】

[中]PDDホールディングス

◆新規上場、市場変更 など

〇ヤマザキ <6147> [東証Ｓ]：福証上場 (重複上場)



――――――――――――――――――― 8月26日 (火) ――

◆国内経済

・7月企業向けサービス価格指数 (8:50)

◆国際経済ｅｔｃ

・米国7月耐久財受注 (21:30)

・米国6月S&Pケースシラー住宅価格 (22:00)

・米国6月FHFA住宅価格指数 (22:00)

★米国8月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (23:00)

・米国8月リッチモンド連銀製造業指数 (23:00)

・米国2年国債入札



――――――――――――――――――― 8月27日 (水) ――

◆国内経済

・7月建機出荷 (13:00)

・8月月例経済報告

・AI博覧会（東京国際フォーラム、～28日）

◆国際経済ｅｔｃ

・インド市場休場

・中国1-7月工業企業利益 (10:30)

・ドイツ9月Gfk消費者信頼感 (15:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・米国5年国債入札

【海外決算】

[米]★エヌビディア 、クラウドストライク・ホールディングス 、HP 、スノーフレイク /[中]美団

◆新規上場、市場変更 など

〇カワセコンピュータサプライ <7851> [東証Ｓ]：福証上場 (重複上場)



――――――――――――――――――― 8月28日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・東京おもちゃショー2025 (東京ビッグサイト、～31日)

・2年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏7月マネーサプライM3 (17:00)

・ユーロ圏8月消費者信頼感[確報値] (18:00)

・ユーロ圏8月景況感指数 (18:00)

・米国4-6月期GDP[改定値] (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国7月中古住宅販売成約指数 (23:00)

・韓国中銀が政策金利を発表

・フィリピン中銀が政策金利を発表

・米国7年国債入札

【海外決算】

[米]デル・テクノロジーズ 、マーベル・テクノロジー 、オートデスク 、ダラー・ジェネラル 、ベスト・バイ

◆新規上場、市場変更 など

〇プリントネット <7805> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)

〇ＢＥＥＮＯＳ <3328> [東証Ｐ]：上場廃止

〇鳥居薬品 <4551> [東証Ｐ]：上場廃止

〇エンチョー <8208> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 8月29日 (金) ――

◆国内経済

★7月完全失業率 (8:30)

★7月有効求人倍率 (8:30)

・8月東京都区部消費者物価指数 (8:30)

★7月鉱工業生産 (8:50)

・7月商業動態統計 (8:50)

・7月自動車輸出実績 (13:00)

・8月消費動向調査 (14:00)

・7月住宅着工件数 (14:00)

・外国為替平衡操作の実施状況 (19:00)

・日印首脳会談（東京）

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ8月失業率 (16:55)

・インド4-6月期GDP (19:30)

・ドイツ8月消費者物価指数 (21:00)

★米国7月個人所得 (21:30)

★米国7月個人消費支出 (21:30)

・米国7月卸売在庫 (21:30)

・米国8月シカゴ購買部協会景気指数 (22:45)

・米国8月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (23:00)

【海外決算】

[中]阿里巴巴集団（アリババ・グループ）



――――――――――――――――――― 8月30日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 8月31日 (日) ――

◆国際経済ｅｔｃ

★中国8月製造業PMI (10:30)

・中国8月非製造業PMI (10:30)

・上海協力機構 (SCO) 首脳会議 (中国・天津、～9月1日)

◆新規上場、市場変更 など

〇オルツ <260A> [東証Ｇ]：上場廃止



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



