タレント長嶋一茂（59）が、22日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。収録を途中退席し、スタジオの空気を凍らせた。

この日は「絶対ダマされないぞ！緊急！特殊詐欺SP」と題して放送し、さまざまな特殊詐欺の事例を紹介。SNSやマッチングアプリで知り合った女性に金品を要求するロマンス詐欺の事例を紹介すると、被害女性が詐欺師のことを信じ込んでしまったある動画について「何げなくも絶妙に女心を捉えた動画とは？」とその内容がクイズとして出題された。

一茂が「婚約指輪を差し出すような動画」と答えると、進行のサバンナ高橋茂雄は回答を不正解に。その後石原良純の「指輪を買いに行ったんだよ。買いに行った動画」とする答えには、判断に迷いつつも「うっ…せ、正解！」と正解を出した。

一茂は高橋の判断に声を荒らげ「それは変だよ！ 指輪を渡すところと買いに行くところの動画が違うって！」と納得がいかず。「俺帰るよ！」と立ち上がると、「絶対帰る！ 俺は帰る！ ホント帰る！」とピンマイクを取り外した。さらに「俺はもう帰る、俺は帰るからな！」と繰り返し、マネジャーにも「帰るぞ！」と声をかけた上でスタジオを後にした。

高橋は「マイク外したよ！ 帰ったで…」とあぜんとし、高嶋ちさ子はテーブルに突っ伏して苦笑い。石原が「季節の変わり目だからしょうがない」とつぶやくと、高嶋は笑い声を上げた。

スタジオに残された3人は無言になり、シーンとした空気が流れる様子も放送。その後むっつりとした表情の一茂が戻ると、高嶋は「おかえり！」と声をかけた。一茂は「モニター見てたのよ、このスタジオの。2人がさ、ずっと黙ってこうやって待ってるのよ。2人が俺のこと待ってるんだと思って。申し訳ないなと」と反省した様子だった。