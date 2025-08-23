スタイル抜群の美女が想いを寄せる男性と三角関係にあるライバルの様子に違和感を抱き「何かあったんじゃ…」と推測。タレントの峯岸みなみが「名探偵！」とツッコミを入れる一幕があった。

【映像】“整形総額1000万円超え”スタイル抜群美女の水着姿

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、ゲストとして俳優の犬飼貴丈が参戦した。

6日目の夜に行われた道連れシャッフルで、もも（24歳／小悪魔agehaモデル）を連れて移動することを決断しただいすけ（24歳／大学生・モデル）。その後、別れを惜しんだみれい（24歳／グラビアアイドル）は2ショットタイムでだいすけに想いを伝えキスをした。

そして翌朝、別れの時間。「またね」と笑顔でだいすけからブレスレットを受け取るみれいの姿を見たももは後のインタビューで「なんか（2人が）怪しかった気がする」とコメント。「ニコニコして『またね』みたいな感じだったから『えっ』と思った」と話し「女の勘は当たるから、ちょっと今怖いです。何かあったんじゃないかと思ってます」と2人の仲をいぶかしんだ。そんなももに、スタジオの屋敷は「さすがやな！女っつーのはすごいね！」と感心。峯岸も「名探偵！」とツッコミを入れた。