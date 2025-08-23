Âç¿Í¤âÂÐ¾Ý¡Ö¥¹¥Þ¥Û1Æü2»þ´Ö¤Þ¤Ç¡×¾òÎã°Æ¤Ë»¿ÈÝ¤ÎÀ¼ ²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤Ð10·î¤«¤é»Ü¹Ô¤â¡ÄÀÐÅÄ·ò»á¤¬¶ì¸À¡Ö¤³¤ì¤ò¼«¼£ÂÎ¤¬¤ä¤ë¤Î¤«¡×
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î»ÈÍÑ¤Ï1Æü2»þ´Ö¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦¾òÎã°Æ¤ò°¦ÃÎ¡¦ËÌÀ»Ô¤¬»ÔµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¡£ËÌÀ»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´»ÔÌ±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¾òÎã°Æ¤ÏÁ´¹ñ½é¤Ç¾òÎã¤Ë¶¯À©ÎÏ¤äÈ³Â§¤Ï¤Ê¤¤¡£SNS¤Ç¤â»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿º£²ó¤Î¾òÎã°Æ¡£²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢10·î1Æü¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂç¿Í¤âÂÐ¾Ý¡ª¡Ö¥¹¥Þ¥Û1Æü2»þ´Ö¤Þ¤Ç¡×¾òÎã°Æ
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢¡ØThe HEADLINE¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤ÎÀÐÅÄ·ò»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ò¼«¼£ÂÎ¤¬¤ä¤ë¤Î¤«¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¡£
¡Ö¸ø½°±ÒÀ¸¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ë¤â°±Æ¶Á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¤·¤«¤·È³Â§¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ø1Æü2»þ´Ö¡Ù¤Îº¬µò¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¾òÎã¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë»Ô¤ÎµÄ°÷¤ä»ÔÄ¹¤Î»þ´Ö¤ò»È¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£¥¯¥ì¡¼¥à¤â¤¤Ã¤È¤¤Æ¡¢¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¤¡¢Ã¯¤ÎÀ¸»ºÀ¤â¾å¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÊÀÐÅÄ·ò»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤½¤â¤½¤â¡È¥¹¥Þ¥Û¤Î2»þ´ÖÀ©¸Â¡É¾òÎã¤Ç·è¤á¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖSNS¤Îº¾µ½¹¹ð¤ä¡¢¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢ÈðëîÃæ½ý¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤·»ÔµÄ²ñ¤ÇÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷¤ÎÊý¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢ÃÏÊýµÄ²ñ¤äµÄ°÷·ÐÍ³¤ÇÁíÌ³¾Ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ¯¼£Åª¤Ê³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤±¤ÐÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤ÆÌäÂêÄóµ¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¡ØµÄ²ñ¤ËË¡°ÆÄó½Ð¤¹¤ì¤Ð¥ª¥Ã¥±¡¼¡Ù¤È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¸þ¤ÇÀ¯¼£¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎÍ¸¢¼Ô¤ÎÊý¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÀÎ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ËNo¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬º£¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï²æ¡¹¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ê¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤è¤ê¡Ë