歌手の工藤静香（55）が、自宅で手際よく「焼き豚」を作る様子を公開し、反響を呼んでいる。

これまで、自宅の庭で育てた下仁田ネギやオレンジを使った手料理をInstagramで発信してきた工藤。「すんごい豪邸」「庭がこんなに広いなんて」「しーちゃん、なんでも手作りですごい」など、話題になっていた。

2025年8月21日の更新では、自宅キッチンで「焼き豚」を作る様子を動画でアップ。詳しいレシピも紹介している。

「時間がない時は今回のフォークでぶつぶつ刺して、1時間くらい漬けますが、本当はもっと長い時間おいたほうが味が染みておいしいです。しょうが、ニンニク、八角、てんさい糖、みりん、醤油、ネギの青いところ。ビニール袋に入れたタレは小さい鍋に移して煮詰めます。そして、焼き上がった豚にかけます。豚肉はオーブンで40分、焦げるようなら、途中でアルミホイル」

この投稿にファンから「お料理の手際の良さ、尊敬しかないです」「こんな美味しそうなご馳走を食べられる人は幸せです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）