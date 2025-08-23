ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Î¥á¥À¥ë¤ËÁ°¿Ê¡¢ÃË»Ò110m¥Ï¡¼¥É¥ë¡¦Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¤¬º£µ¨À¤³¦¥ê¥¹¥È2°Ì¤Î¡ÖÆÃÂçÆüËÜµÏ¿¡×¤ò½Ð¤»¤¿ÍýÍ³
2025Ç¯8·î16Æü¡¢Athlete Night Games in FUKUI¡¢ÃË»Ò110m¥Ï¡¼¥É¥ë·è¾¡¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡¡¼Ì¿¿¡¿¿¹ÅÄÄ¾¼ù/¥¢¥Õ¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä
¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡§¼ò°æ À¯¿Í¡Ë
Ê¡Éô¤¬1½µ´ÖÁ°¤Î¥¿¥¤¥à¤ò0.01ÉÃÃ»½Ì
¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥È¼ïÌÜ¤Ç¹¥¥¿¥¤¥à¤¬Â³½Ð¤·¤¿Athlete Night Games in FUKUI¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¼ïÌÜ¤¬¤µ¤é¤ËÇ®¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï½÷»Ò100m¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÇÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÊ¡Éô¿¿»Ò¡ÊÆüËÜ·úÀß¹©¶È¡Ë¤¬²÷Áö¤¹¤ë¡£Í½Áª¤ÇÄÉ¤¤É÷»²¹Í¤Ê¤¬¤é12ÉÃ83¡Ê¡Ü2.1¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¡¢Ìó3»þ´Ö¸å¤Î·è¾¡¤Ç¡ÈÂÔË¾¤Î½Ö´Ö¡É¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¡Éô¤ÏÀ¶»³¤Á¤µ¤È¡Ê¤¤¤Á¤´¡Ë¡¢»ûÅÄÌÀÆü¹á¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡Ë¡¢Âç¾¾Í³µ¨¡ÊCDL¡Ë¤é12ÉÃÂæ¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò»ý¤Ä¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë10Âæ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÄ·¤Ó±Û¤¨¤ë¡£Â®Êó¥¿¥¤¥à¤Ï¡Ö12.74¡×¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Î»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤Ë0.01ÉÃÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Àµ¼°¥¿¥¤¥à¤Ï12ÉÃ73¡Ê¡Ü1.4¡Ë¤Ç»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤ÈÅþÃ£¡£²ñ¾ì¤Ï½ËÊ¡¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÖÂ®Êó¥¿¥¤¥à¤ò¸«¤Æ¡¢¤Þ¤¿74¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢73¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÃ»¤¤¸ÀÍÕ¤Ë´öÂ¿¤Î¶ìÇº¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¡Éô¤ÏºòÇ¯12·î¤ËÈ¯Ç®¤ä¥ê¥ó¥ÑÀá¤Î¼ð¤ì¤òÈ¼¤¦µÆÃÓÉÂ¤ÎÈ¯¾É¤ò¸øÉ½¡£Åö½é¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤«¤é¶¥µ»¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¥¤¥ó¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢7·î¾å½Ü¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï3°Ì¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤¢¤È¤Ï»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤òÆÍÇË¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ÎÂåÉ½¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤â37ÅÙÂæ¤ÎÇ®¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢ÂÎÄ´¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ1½µ´ÖÁ°¤Î¼Â¶ÈÃÄ¡¦³ØÀ¸ÂÐ¹³¶¥µ»Âç²ñ¤ò12ÉÃ74¤ÇÀ©¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÜÉ¸¥¿¥¤¥à¤Ë100Ê¬¤Î1ÉÃÆÏ¤«¤º¡¢¡ÖµÆÃÓÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¡Ö¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀÊ¡Éô¡£2°Ì¤ÎÀ¶»³¤¬ÆüËÜÎòÂå4°Ì¤Î12ÉÃ84¡¢3°Ì¤ÎËÜÅÄÎç¡Ê½çÂç¡Ë¤¬ÆüËÜ³ØÀ¸¿·¤Î12ÉÃ91¡ÊÆüËÜÎòÂå7°Ì¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë·èÀï¤ò´°¾¡¤·¤Æ¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÀè½µ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¶è´ÖºÇ¹â¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤ì¤Ð¼«Á³¤È¡Ê12ÉÃ73¤Ï¡Ë¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¿¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¢¤Ë¹Í¤¨¤ÆÎ×¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡»×¤¦¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤¬ÀÑ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¤â»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Ò¤È¤Ä¾å¤Î¥é¥ó¥¯¤Ë¤¤¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»õáÚ¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬»Ë¾å°ìÈÖÆñ¤·¤¤À¤³¦Î¦¾å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆü¡¢¤½¤ÎÆü¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Í½Áª¡¢½à·è¾¡¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤»¤Ð²¿¤«¤·¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦À¤³¦Î¦¾å¤âÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µÆÃÓÉÂ¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¹¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æ±¤¸¶ì¤·¤ß¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¡ÈÍ¦µ¤¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢Ê¡Éô¤ÏÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¼«¿È¤¬ÊÝ»ý¤¹¤ëÆüËÜµÏ¿¡Ê13ÉÃ69¡Ë¤Î¹¹¿·¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¤¬À¤³¦ÎòÂå11°Ì¤ÎÇúÁö
¡¡½÷»Ò100m¥Ï¡¼¥É¥ë¤ËÂ³¤¡¢ÃË»Ò110m¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¥ì¥Ù¥ë¤âÊ¨Æ¡£·è¾¡¤Ï°¤ÉôÎµ´õ¡Ê½çÂç¡Ë¤¬13ÉÃ12¤Î¼«¸Ê¿·¤Ç2°Ì¡¢¹â»³½ÔÌî¡Ê¥¼¥ó¥ê¥ó¡Ë¤¬13ÉÃ36¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡¤·¤¿Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡ÊJAL¡Ë¤¬À¨¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½çÂç¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÀôÃ«½Ù²ð¡Ê½»Í§ÅÅ¹©¡Ë¤ËÊÂ¤ÖÆüËÜµÏ¿¡Ê13ÉÃ04¡Ë¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿Â¼ÃÝ¡£ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç5°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢º£µ¨¤Ï³¤³°¥ì¡¼¥¹¤òÅ¾Àï¤·¤Æ¡¢¼ÂÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¡Ö12ÉÃÂæ¤È¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿Â¼ÃÝ¤¬¶Ã¤¤Î²÷Áö¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¨¤¯´¶³Ð¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Í½Áª¤ÏÃæÈ×¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢É÷¡ÊÄÉ¤¤É÷2.6m¡Ë¤ËÀú¤é¤ì¤Æ¾¯¤·Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·è¾¡¤ÏÃæÈ×¤«¤é¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¿·´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£ºÝ¸Â¤Ê¤¯¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£10Âæ¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤È2¡Á3Âæ¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤ÎÀª¤¤¤ÇÁö¤ì¤½¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏµÏ¿¤¬½Ð¤ë¤È»×¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¡¡ËÜ¿Í¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â®Êó¥¿¥¤¥à¤Î¡Ö12.90¡×¤ËÉ®¼Ô¤ÏÌÜ¤òµ¿¤Ã¤¿¡£12ÉÃÂæ¤Ç¤â¿Ì¤¨¤ëµÏ¿¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¡ÈÍÚ¤«Àè¡É¤Î¥¿¥¤¥à¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡Àµ¼°µÏ¿¤Ï12ÉÃ92¡Ê¡Ü0.6¡Ë¡£·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤ÎÆüËÜµÏ¿¤Ï13ÉÃ04¡£Â¼ÃÝ¤ÏÆüËÜ¿Í½é¤Î12ÉÃÂæ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜµÏ¿¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤·¤¿¡£¤³¤Î12ÉÃ92¤Ïº£µ¨À¤³¦¥ê¥¹¥È2°Ì¡¢À¤³¦ÎòÂå¤Ç¤â11°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë¡ÈÆÃÂç¤ÎÆüËÜµÏ¿¡É¤À¡£
¡Öº£µ¨¤Î¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤¬13ÉÃ15¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤Ï¾å¤Î¥¿¥¤¥à¡£13ÉÃ0Âæ¤Ï½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë120ÅÀ¤°¤é¤¤¤Ä¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤ª¥¢¥¸¥¢µÏ¿¤Ï12ÉÃ88¡¢À¤³¦µÏ¿¤Ï12ÉÃ80¡£ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÍ¥¾¡µÏ¿¤Ï12ÉÃ99¡Ê¡Ý0.1¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡ÈÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î11Æü¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°¡ÊDL¡Ë¥â¥Ê¥³Âç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢2½µ´Ö¤Û¤É¡ÖÃÃÏ£´ü¡×¤òÀß¤±¤Æ¡¢½ÅÅÀÅª¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤¬¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¡ÖÈ´¤µÓ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÓ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤Ä¹â¤¤¤È¤³¤í¤«¤é²¼¤í¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£È´¤µÓ¤Îµ°Æ»¤¬Á°È¾¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬·è¾¡¥ì¡¼¥¹¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Â¼ÃÝ¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë10ÂæÃæ8Âæ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡Ë¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡È°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¡É¤Ç²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Ï¤Ò¤È¤êÈ´¤±½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÉé¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÈ¯¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡º£¸å¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï8·î27¡¦28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°¡ÊDL¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È9·î13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤À¡£¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î¡È´¿´î¡É¤ò´üÂÔ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
É®¼Ô¡§¼ò°æ À¯¿Í