元HKT48でタレントの田中美久（23）が、22日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。自身のへその緒を捨ててしまったことを明かした。

田中は「へその緒ってどうしてます？」と質問。「小学校低学年の頃にお母さんを喜ばせようと思って部屋をめちゃめちゃきれいにしたんですよ。たんすの中とかもグチャグチャになってたからいらないものはパパッと捨てて、その中にへその緒もあって、知らないで捨ててしまったんですよ。自分のへその緒も。1人娘なのでお母さんに申し訳ないなって思って。結局私のへその緒はないんですけど、皆さんってへその緒ってどう保管されてる？」と質問した。

GENERATIONS片寄涼太（30）は「なんやろな。なにこれ」と普段聞かない質問に笑った。

田中は「ときどき見返すとかはないんですか？」と質問。共演者は「ない」と答える中、千鳥大悟は「ワシは結構見てた」と答えた。「開けてはいけないもの感ない？ さわったり見たりしてはいけないもの感が強くて、定期的に姉ちゃんとこっそりのぞいてた」と明かした。

共演者から「どういう気持ち？」と質問され、大吾は「『これを大事にしてるんだ感？』なんか、それを見てるの親にバレたら怒られそうな雰囲気」と語った。