お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平（54）が22日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。アンタッチャブルの復活の舞台裏を明かした。

柴田英嗣は2010年に女性トラブルなどで1年間謹慎。活動再開後、柴田と山崎弘也はピンでの活動が続いた。そんな中、19年11月、有田MCのフジテレビ系「全力!脱力タイムズ」に柴田が出演。そこに山崎がサプライズ登場し即興漫才を披露、コンビは約10年ぶりに復活を遂げた。

復活前の山崎の様子について、有田は「ザキヤマも柴田のことを心配してる。“どこかで一緒にやりたい”って相談はずっと受けてた。ザキヤマも気持ちの整理がついてない時もあれば、ライブで小っちゃく2人の漫才で始めようかなとか、いろいろアイデアあったのよ」と有田。

「そんな時に、“そういえば言いたいことがあったんですけど”みたいな。山崎にしてはわざとらしく手を震えながら言ってきて。“そろそろ復活したい”って。“脱力タイムズとかどうなんですか？”“脱力タイムズが一番いいのかな？”みたいな」とあざとく提案してきた。有田も快諾し、「半年ぐらいかけて」実現させたという。

「ザキヤマは仕掛け人だから自由にやりゃあいいんだけど、手がめっちゃ震えてる。光りのあるとこ出たら、唇が真紫になってる」と山崎の緊張を振り返り大笑いした。

コンビ復活は大きな話題になったが、視聴率は「あの話題ほど上がってない。みんな知らないでしょ？」と苦笑した。