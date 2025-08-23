Àî±ÉÍûÆà¡¡º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ¡Ö¤³¤ÎÀè³ð¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀî±ÉÍûÆà¡Ê£³£°¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢£±£ó£ô¼Ì¿¿½¸¡Ö£ù£ï£õ£ð£è£ï£ò£é£á¡×È¯ÇäµÇ°µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Àî±É¤Ïº£Ç¯¤Ç·ÝÇ½À¸³è£±£µ¼þÇ¯¤È£³£°ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¡Ö»ä¤Î¼Ì¿¿½¸¡¢Ã¯¤¬Çã¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢Á´¤¯£²£°Âå¤Î¤È¤¤ÏÆ¬¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö£³£°ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼Ì¿¿½¸½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ß¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ì°Ê¹ß¤Ï¼Ì¿¿½¸¤ò¡Ö½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥êÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç´º¹Ô¡£Ãæ¤Ç¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥«¥Ã¥È¤Ï£²£¹ºÐºÇ¸å¤ÎÆü¤Ë»£¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡££²£¹ºÐ¤Î»ä¤È£³£°ºÐ¤Î»ä¤¬Î¾Êý¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö£²£°Âå¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¡£ºÇ¸å¤ÎÆü¤ò¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ë³¤³°¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤ò¼Ì¿¿½¸¤Ë»Ä¤»¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½À¸³è£±£µ¼þÇ¯¤ò²óÁÛ¤·¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤È¤«¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¶È³¦¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¹¬¤»¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡££Á£Ë£Â£´£¸Â´¶È»þ¤Ë·Ç¤²¤¿ÌÜÉ¸¤Î¤¦¤Á¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ò¼è¤ë¤³¤È¡×¤¬¤Þ¤À³ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤³¤ÎÀè³ð¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤éº£¸å²Î¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤«¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö²Î¤È¥À¥ó¥¹¤¬¶ì¼ê¤Ç¤·¤Æ¡Ä¡£¤½¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£