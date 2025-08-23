菊地亜美、初の“子連れハワイ”家族ショット公開！ 娘2人のかわいい姿に「素敵なお写真」「可愛すぎる」反響
タレントの菊地亜美さんは8月22日、自身のInstagramを更新。子どもと一緒にハワイを満喫する姿を披露しました。
ファンからは、「素敵なお写真ですね」「家族ハワイ羨ましい」「家族でおそろい可愛すぎる」「家族でハワイ…うらやましい」「娘ちゃんおめでとう」「素敵な休暇をお過ごしください〜」「アウラニのワンピース親子コーデかわいいです」との声が寄せられました。
「家族でおそろいかわいすぎる」菊地さんは「家族でハワイに行ってきたよ」「#子連れ海外旅行 #子連れ旅行 #子連れハワイ」などとつづり、8枚の写真を投稿。家族では初というハワイ旅行の様子を披露しています。1枚目はホテル「アウラニ・ディズニー・リゾート」での家族ショットで、夫、娘2人と共にハワイらしいおそろいの服を着た姿です。長女の5歳の誕生日を祝ったよう。2枚目以降では娘とミッキーマウスなどのキャラクターとのショットやおいしそうな料理なども披露していて、豪華なリゾート空間を満喫した様子が伝わってきます。
空港での親子ショットも披露21日には「夏休みに家族旅行へ」とつづり、出発前の親子ショットを公開していた菊地さん。コメントでは、「家族旅行良いねー！」「羨ましい」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
