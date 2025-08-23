「優秀な学生が多いと思う熊本県の私立進学校」ランキング！ 2位「九州学院高等学校」、1位は？【2025年最新】
All About ニュース編集部では、7月24日〜8月6日の期間、全国10〜60代の男女174人を対象に、熊本県の私立進学校に関するアンケートを実施しました。
その中から、「優秀な学生が多いと思う熊本県の私立進学校」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
進学面では、同志社大学・福岡大学・熊本学園大学などとの指定校推薦制度を活用した進路支援があり、2025年3月卒業生では国公立大学への合格者が40人に上るなど、多様な進路に対応できる体制が整っています。
回答者からは「プログレス・アドバンス・アスリートなどの多様なコースがあり、部活動も全国レベルの強豪校だから」（20代男性／京都府）、「熊本で良く名前を聞く学校であるように見受けられるところから、そう感じました」（30代女性／長崎県）、「進学実績がすごく、野球部は全国屈指の強豪校だから」（50代女性／奈良県）といった声が集まりました。
部活動や文化活動にも力を入れており、吹奏楽部や生物部などがコンクールや研究発表の場で成果を挙げるなど、文武両道の校風が根付いています。少人数教育を活かし、生徒一人ひとりに寄り添った丁寧な進路指導が行われているのも大きな魅力です。
回答者からは「競争意識の高い仲間と切磋琢磨できることで、自分の価値を高めていく人が多そうだから」（20代女性／福岡県）、「真和高等学校は熊本県の私立進学校のなかのトップです。なので、在籍する生徒も優秀な人が多い印象があります」（60代男性／新潟県）、「難関大学（東大・京大・九州大など）への合格者を多数輩出しており、中高一貫教育を実施、内部進学者の学力も高いから」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：九州学院高等学校／30票熊本市中央区大江にある九州学院高等学校は、1911年創立の歴史を誇り、「敬天愛人（神を敬い、人を愛する）」という校訓のもと、キリスト教（日本福音ルーテル教会）に基づいた全人教育に力を入れています。知育・徳育・体育・霊育の四本柱を掲げ、生徒一人ひとりが学力だけでなく、豊かな人間性や社会性も養える教育環境が魅力です。
1位：真和高等学校／59票熊本市中央区九品寺にある真和高等学校は、1888年に浄土宗鎮西支校として創立された、長く歴史と伝統を誇る私立併設型中高一貫校です。校訓「誠・信・望」のもと、仏教精神に基づく教育を実践し、学力だけでなく豊かな品格や心の成長も重視されています。
部活動や文化活動にも力を入れており、吹奏楽部や生物部などがコンクールや研究発表の場で成果を挙げるなど、文武両道の校風が根付いています。少人数教育を活かし、生徒一人ひとりに寄り添った丁寧な進路指導が行われているのも大きな魅力です。
