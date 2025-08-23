2児の母・川栄李奈、子育てのモットー語る 芸能界への興味は「全くない」【youphoria】
【モデルプレス＝2025/08/23】女優の川栄李奈が23日、都内で行われた1st写真集「youphoria」（主婦と生活社）発売記念記者会見に出席。子育てのモットーを明かした。
【写真】川栄李奈「新鮮」と話題の新ヘア
2019年に俳優の廣瀬智紀と結婚し、現在は2児の母である川栄。写真集を子どもたちは見たかと問われると「見てないです」としつつ、「でも子どもはなんでも『可愛い』って言ってくれるので、『可愛い』って言ってくれると思います」と笑顔を浮かべた。
さらに、子どもについて「すごく元気に成長してくれてる」と明かし、「私は自由に楽しく育てるっていうのをモットーにしてるので、子どもたちもいろんな選択肢がある中で自由に生きてもらえたらなと思ってます」と告白。子どもたちは芸能界に興味はないかと聞かれると「全くないです」とし、「あんまり注目を浴びるのが好きじゃないので、多分私がテレビに出てるのはすごい喜んでくれるんですけど、自分が出るとかは全くないと思います」と話していた。
夏のオーストラリア・メルボルンの街並みや、ビーチ、心地良い自然の中で、ナチュラルに楽しむ川栄の魅力が閉じ込められた「youphoria」。30歳、デビュー15周年というアニバーサリーイヤーである2025年に水着やランジェリーカットにも挑戦し、大人の魅力も感じられる1冊となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】川栄李奈「新鮮」と話題の新ヘア
◆川栄李奈、子育てのモットー明かす
2019年に俳優の廣瀬智紀と結婚し、現在は2児の母である川栄。写真集を子どもたちは見たかと問われると「見てないです」としつつ、「でも子どもはなんでも『可愛い』って言ってくれるので、『可愛い』って言ってくれると思います」と笑顔を浮かべた。
◆川栄李奈1st写真集「youphoria」
夏のオーストラリア・メルボルンの街並みや、ビーチ、心地良い自然の中で、ナチュラルに楽しむ川栄の魅力が閉じ込められた「youphoria」。30歳、デビュー15周年というアニバーサリーイヤーである2025年に水着やランジェリーカットにも挑戦し、大人の魅力も感じられる1冊となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】