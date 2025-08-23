ファーストサマーウイカ、“母”との貴重ショット「お綺麗」「無事に和解できてよかった」
タレントで俳優のファーストサマーウイカが、TBS系日曜劇場『19番目のカルテ』（毎週日曜 後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“母”との貴重ショットが公開されたファーストサマーウイカ
公式SNSは、第5話のオフショットとして「“ハートのクイーン”の異名をとるスター医師・茶屋坂先生（ファーストサマーウイカ）の過去が垣間見えた回、いかがでしたか？ 茶屋坂母（朝加真由美）と茶屋坂 幼少期（野田あかり）のオフショットをお届けです」と投稿した。
ファンからは「素晴らしい演技に脱帽」「心温まる回でした。無事に和解できてよかった」「茶屋坂母娘。わかり合えて、よかったです」「皆さん素敵な演技でした。ちびちゃんも可愛い」「素敵なお話でした。皆さんお綺麗で素敵な笑顔です」などの声が寄せられている。
