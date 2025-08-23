夜泣きと上の子育児…「寝たくて仕方ない」2児ママの心の叫び｜二人育児のキロク#24【ママリ】

第二子・へうくんを出産したマキノさん。産院を退院し、2人育児が始まります。2歳の長女・くうちゃんとぶつかり合いながらも、少しずつ「4人家族」としての形を見つけていく実体験。マキノ(@warabeams)さんが描く『二人育児のキロク』第24話をごらんください。

生後3か月ごろから、夜中に泣き出すことが増え始めた、へうくん。その後も、寝返りができるようになったことで、夜に泣く頻度は増します。生後5か月ごろには、本格的な「夜泣き」が始まりました。慢性的に睡眠不足のマキノさんは…。

生活リズムが整い始め、まとまった時間、寝られるようになったと思いきや、夜中のリズムが狂い始めます…。

へうくんの夜泣きが増えはじめ、マキノさんは夜中に何度も起こされることも…。睡眠時間が確保できないと、肉体的にも精神的にもつらいですよね。

夜に寝られなくても、昼に仮眠が取れればまだよいのですが…。くうちゃんのリズムもあるため、マキノさんが休める時間は限られています。心身の疲労や睡眠不足が蓄積していった、マキノさん…。体調が心配です。

自分を大切に扱うことが、わが子の笑顔につながる

第二子・へうくんの出産から、1か月ほどでワンオペ育児が始まります。「上の子優先」を心がけたこともあってか、張り切って弟のお世話をする、長女・くうちゃん。時には、孤独を感じるマキノさんの気持ちを癒やしてくれることも…。



しかし、休みなく繰り返すワンオペ育児の日々は、マキノさんの睡眠不足と心身の疲労を深刻化させ、徐々に心の余裕をうばっていきます。



育児疲れがピークに達した、マキノさん。感情的に怒ることが増えると、そのイライラはくうちゃんにも伝染します。毎日のように、怒って泣いて、感情をぶつけ合う悪循環に…。そんなある日、くうちゃんの小ささにふと気づいた、マキノさん。激しい後悔を抱きます。状況を改善するため、なるべく無理をしないことや、周囲の手を借りることを意識した結果、少しずつ状況が落ち着き始めたといいます。



新しい家族の誕生は、親にとっても、子どもにとっても初めてづくし。「ちゃんとしなきゃ」という責任感や焦りから、知らぬ間に自分を追い詰めてしまうこともあるでしょう。しかし、親子それぞれが笑顔で過ごせるよう、完璧を求めず、育児を一人で抱え込まないことの大切さに気付かせてくれる作品です。

