◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２２日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１―０の３回１死一塁で迎えた２打席目は、内角カットボールを完璧に捉えると、打球速度１１５マイル（約１８５キロ）の高速ライナーとなったが、右翼タティスのグラブに収まった。２打席目までノーヒットに抑えられている。

ゲーム差「１」の２位・パドレスとは今季最後の３連戦で、この日は初戦。“注目の一戦”を生で見ようと、左翼奥の球場外にあるホテルの屋上やマンションのバルコニーからも多数の人々が観戦した。

先発のダルビッシュ有投手（３９）とは試合前時点ではシーズン通算対戦成績で７打数２安打。今季初対戦となった前回１７日（同１８日）の本拠地・パドレス戦では２打数１安打だった。

大谷は２０日（同２１日）の敵地・ロッキーズ戦が、メジャー通算１０００試合目で二刀流出場。だが、自己ワーストタイ被安打９の４回５失点で今季初黒星を喫した。４回に右太ももに打球が直撃するアクシデントに見舞われ、出場は続行したが、８回に代打が送られて途中交代。試合後には、「しっかりと明日以降も経過を観察しながらやりたい。きちんとケアをして、通常の状態に早く戻れるように努めたい」と話していた。

前日の同４戦目は、“産休制度”を利用した４月１８、１９日（同１９、２０日）の敵地・レンジャーズ戦以来１２４日ぶりに欠場。今季最長１３連戦で迎える大一番に向け、完全休養に努めていた。