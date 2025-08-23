「新NISAは怖いから、保険で貯蓄」は損をする？世帯年収800万円夫婦の危険な思い込み【FPが解説】

新NISAは怖い、でも預金は選択したくない。ただ、保険は調べるとあまりよくないと書いているのでどうすればいいかわからない30代夫婦の相談を受けました。お2人は利益は少ないが「確実」に増えることに安心を感じて、保険を新NISA未満、預金以上だと考えています。

しかし、将来のための貯蓄の手段として保険を選択する場合に見落としがちな3つの落とし穴があります。3つの落とし穴の1つ目は「必要ない保険商品を買ってしまう」ことでした。1級ファイナンシャル・プランニング技能士で、『一度始めたらどんどん貯まる 夫婦貯金 年150万円の法則』著者・磯山裕樹さんが残り2つの「落とし穴」について解説します。

人生が予定通り進むという思い込み

「保険で貯蓄はダメなんですか？」と私のもとに相談に来られた30代のご夫婦。

・今回登場する夫婦の家族構成と家計

家族構成：30代夫婦、子ども2人(幼児)

収入：ご主人400万円（会社員）・奥さま400万円(会社員)

貯蓄額：500万円

将来のための貯蓄として保険を選択する際に見落としがちな落とし穴の1つ目は、「必要ない保険商品を買ってしまう」ことだと、前編記事で述べました。

つづく2つ目の落とし穴は「人生が予定通り進むという思い込み」です。

ご主人「満期まで続ければ、必ずプラスになりますよね？」

磯山「確かに満期まで続ければ、元本割れすることはないですね。」

ただ、ここに落とし穴があります。「それは、人生が予定通り進むという思い込み」です。

大学費用のために貯めている学資保険を中学受験で使うかもしれません。老後のために貯めている個人年金保険を50代で起業資金として使うかもしれません。

満期未満で解約すると元本割れしてしまう可能性があります。保険を解約して損をするのは多くの人にとってストレスです。人は10万円得する喜びと10万円損する悲しみを比べたとき、損をする悲しみのほうが得する喜びの2倍気持ちの揺れが大きくなるそうです。そのため、使いたいときに解約できない人もいるでしょう。

大学費用の準備はすべて学資保険、老後のお金の準備はすべて個人年金保険、極端に貯蓄保険に偏っていると予定している計画が変わったとき、損をしてしまう可能性があります。極端に保険での貯蓄に偏らないようにしましょう。

お金の価値が保てない可能性

落とし穴の3つ目は「お金の価値が保てない可能性」です。

ご主人「なにもやらないよりはいいのではないでしょうか？」

磯山「そうですね。ただし、学資保険や個人年金保険では対応できないリスクがあります」

学資保険や個人年金保険の年利回りは0.5%〜1％前後です。子どもが産まれて大学生になるまで18年あります。社会人になって定年まで38年もあります。

仮にインフレが平均年2％だった場合、18年後、大学の費用は約1.5倍になっています。38年後に必要な老後の生活費は今の2倍になっています。

ご主人「学資保険で今300万円大学費用として貯めていますが、それでは足りなくなる可能性があるということですね。食べ物や家賃なども上がっているので、仕送りの額も影響がありそうですね」

リスクとリターンは一定です。ローリスク・ローリターン、ハイリスク・ハイリターンです。ローリスク・ローリターンにしがみつくとお金の価値が保てない可能性があります。

大切なのはリスクを回避することではなく、自分自身がどこまでリスクを受け入れることができるか把握し、適切なリスクを選択することです。自分が許容できるリスクを知り、リスクを受け入れて新NISAやiDeCoを活用して資産運用することも選択肢として検討しましょう。

リスクを知れば、他の選択肢も

貯蓄保険を「新NISA未満、預金以上」と考えて選択するとき、気をつけたい落とし穴は次の3つです。

【1】必要ない保険商品を買ってしまう

【2】人生が予定通り進むという思い込み

【3】お金の価値が保てない可能性

学資保険や個人年金保険などの貯蓄保険に加入するときは、他の商品を売られるリスクがあることは頭にいれて保険会社に相談しましょう。

また、極端に保険での貯蓄に偏らないように注意して、自分が許容できるリスクを知り、リスクを受け入れて新NISAやiDeCoを活用して資産運用することも選択肢になります。

