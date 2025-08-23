「ビーバーがやってきたぞ、君たち！」──8月16日（現地時間、以下同）、米ラスベガスのナイトクラブXS Las Vegasに立ったDJの一言に、フロアは騒然となった。

【写真】《従業員、DJも気づかず》「あまりのそっくりぶりに出禁」ジャスティン・ビーバーのなりすましが会場を熱狂の渦に

ステージ上に登場した男性は、淡い色のジーンズにタトゥーの入った上半身、素肌にグレーのフードパーカーを着用しており、頭はバズカット……その特徴は、まさにジャスティン・ビーバー（31）そのもの。彼はヒットソング「Sorry」を歌唱。4分27秒間の演奏中、会場は熱狂の渦に包まれた。

しかしイベント終了後、男性はフランス出身のディラン・ディクロス（29）という全くの別人であることが判明。従業員やDJも含めた会場にいるほとんどの人が、ジャスティン・ビーバーの“なりすまし”であることに気づかなかったという。

この騒動は、現地で大きく報じられた。米ニュースサイト「TMZ」によると、ナイトクラブの担当者は「ディラン・ディクロスと彼のチームによる複雑かつ高度な手口で、XSのステージに登壇することに成功しました。ビーバー本人でないことが判明したのち、彼をリゾートから追放し、今後一切の入場を拒否する旨を伝えました」と回答したという。

大手紙国際部記者が解説する。

「会場となった『XS Las Vegas』は、ラスベガスの高級リゾート『Encore Las Vegas』内にあるナイトクラブです。3メートル以上のシャンデリアや一面ゴールドの壁などリッチさが際立つ内装で、ナイトプールやVIPエリアも完備。世界でもトップレベルのナイトクラブと評判で、多くのセレブが足を運びます。そのため、ジャスティンがシークレットゲストで登場してもなんら不思議ではない場所なんです。

また騒動当日にステージを担当していたのは、Maroon5の楽曲のリミックスなどで名を馳せた一流のミュージシャン、グリフィン。彼がステージ上にあげた男ということで信憑性も増し、全観客が騙されてしまったのでしょう」（大手紙国際部記者）

ディランは、どのような手口で高級クラブのステージに潜入したのだろうか。当日DJを担当したグリフィンが、自身のInstagramでその一部始終を明かした。

「ディランは帯同するチームメンバーと共に、グリフィンにコンタクトを取り、『ジャスティンが“Sorry”を披露したいと言っている』と持ちかけたそうです。クラブ内は薄暗く、爆音が鳴っていた。そのため、グリフィンもジャスティン本人だと信じてしまったそう。その申し出を快諾し、ディランをステージにあげたとのことです。

今回のケースは現地では半ばジョークとして済まされていますが、もし悪意を持った人物が登壇していたら大事件になっていた可能性もある。セキュリティ面の強化が望まれる事案ではありますね」（同前）

この騒動の前日、ディランは自身のXで空港に到着した画像とともに〈Las Vegas（絵文字）〉と投稿しており、この計画のためにラスベガスを訪れたとみられている。結果的に“永久出禁”となってしまった彼の行いは、「Sorry」では済まされなかったようだ──。