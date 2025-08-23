Image:Amazon.co.jp

お盆を過ぎれば残暑と言われるはずが、まだまだ暑さ真っ盛り。外出先でも冷たいビールやジュースを補給したいですよね。

それならば、高い保冷力・タフさ・使い勝手の良さがそろったSTANLEY（スタンレー）の「クラシック真空グロウラー 1.9L」をおすすめします。

STANLEY(スタンレー) クラシック真空グロウラー 1.9L グリーン 氷入れ 炭酸飲料 ビール 保冷 キャンプ 食洗機対応 保証 01941-076 (日本正規品) 10,780円 Amazonで見る PR PR 10,780円 楽天で見る PR PR

進化系「グロウラー」で冷たさ＆炭酸を長時間キープ

Image:Amazon.co.jp

「グロウラー」とはビールの持ち帰り用に使われるガラス製の容器のことで、「クラシック真空グロウラー 1.9L」はその進化系と言えます。

魅力は何と言っても真空断熱構造と密閉性の高い掛金付きのフタにより、冷たさと炭酸を長くキープするところ。

もちろん、ビールに限らずさまざまな冷たい＆シュワシュワ飲料が入れられます。

キャンプに持って行きたくなるタフさ

Image:Amazon.co.jp

以下の特長から、キャンプなどのアウトドア向きであるところも大きな魅力です。

・耐久性に優れさびにくい：胴部・内びん・ダブルガード構造の底部はステンレス製 ・持ちやすさ：握りやすくゆったり持てる設計かつ頑丈な作りのハンドル付き ・1.9lの大容量：グループやファミリーキャンプにも対応 ・氷のストッカーも兼ねる：口径が約60mmで大きな氷がそのまま入る

キャンプ場では季節を問わず「仲間と冷たいビールを飲みかわしたい！」なんて方は多いはず。

さらに真空断熱ボトルらしいどっしり感はありつつスタイリッシュでおしゃれな見た目をしているので、1年中持ち歩きたくなること間違いなし！

●グリーン

STANLEY(スタンレー) クラシック真空グロウラー 1.9L グリーン 氷入れ 炭酸飲料 ビール 保冷 キャンプ 食洗機対応 保証 01941-076 (日本正規品) 10,780円 Amazonで見る PR PR 10,780円 楽天で見る PR PR

●シルバー

STANLEY(スタンレー) クラシック真空グロウラー 1.9L シルバー 氷入れ 炭酸飲料 ビール 保冷 キャンプ ギフト 食洗機対応 保証 (日本正規品) 10,780円 Amazonで見る PR PR 10,780円 楽天で見る PR PR

