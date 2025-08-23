「これはプールから出ようとして腹がつかえた、困った困ったタヌキさん」



【写真】プールから出ようとしたら…お腹がつっかえてる？笑

Xユーザーの一番星ぶん太 B.B.B Corgisさん（@firststar_bunta）が1枚の写真を投稿。そこに写っているのは、ウェルシュ・コーギーの「ボス」くん（生後5カ月・男の子）。庭のプールから出ようとしたところ、体の前半分は外に出たものの後ろ半分はプールに残ってしまったボスくん。その頭にはまるで「？？？」のハテナマークが浮かんでいるかのようです。



立ちすくむ姿は、なすすべもなく途方に暮れる哀愁を感じさせます。このいじらしくもかわいらしい様子には、4.1万件超の“いいね”が殺到。このあと、ボスくんはどうなったのでしょうか？ 詳しくお話を伺いました。



え、出られない！？ プールで立ち往生するコーギーに笑撃

ーー当時の状況について教えてください。



「この夏何度目かの日曜プール遊びの際の初めての珍事でした。それまでは体が小さかったため自力で出ようとはしませんでした。しかし生後5カ月になり体も大きくなり、階段の登り降りもできるくらい活発になってきていました。そこで『よし、充分遊んだから自分で出てみよう』と思ったのかもしれません。しばらく引っかかったまま途方に暮れていたので、カメラを用意して撮影しました」



ーーこの光景を見たときの感想は？



「ただただ面白く、でも少し情けないような、なんとも複雑な心境でした。この後どうするのか観察しながら見守っていました」



ーーこのあと、どうなったのでしょう？



「時間にして2分ほどでしょうか。暴れることもなく無表情でフリーズしながら悩んでいました。そして意を決したのか、まるでウナギが壁を乗り越えるかのように“ヌルン”と滑り出ました」



ーーボスくんはどのような性格ですか。



「今はおそらく人間でいう『反抗期』の最中ですが、先代犬と比べても頭が良く覚えが早いです。時には聞き分けも良く、投げたボールの空中キャッチが得意だったりもします。でも、何か良からぬことをして『ダメッ！』と言うと、『も〜、なんで〜！』と言わんばかりに吠えたり暴れたりします。また、オシッコを片付けた直後に、ほんの少量だけ再びしてしまうこともあり、ワザとやっているのでしょう。かわいい反面、やんちゃで憎めないところもあります」



投稿には、ボスくんのちょっぴりドタバタで愛らしい姿に、思わず笑顔になる声や共感のコメントが寄せられています。



「コーギーあるある」

「後ろから押しますか？」

「問おう。なぜイケルと思ったw」

「あらま、スリンキーってこういうことね」

「たっ…短足（笑）。自慢できることワンよ」

「うちも段差でよくつっかかってます（笑）。かわいい」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）