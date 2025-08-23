サスペンションを搭載した「ワイルドミニ四駆」を作ってみた！ 岩だらけの悪路をものともしない走破性へ「すごい」の声

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『車軸懸架式ワイルドミニ四駆を作る』というゼンキさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

ワイルダーミニ四駆

大きなタイヤとパワフルなギアボックスが特徴のワイルドミニ四駆。オフロードなどコースが無い場所でも走ることができます。投稿者のゼンキさんは、その名の通りのワイルドな見た目がかなり好みとのこと。

ただ、走らせてみるとサスペンションが無いので結構暴れるのだそうです。

もう地形に追従した走りをしてほしいということで、サスペンション搭載のミニ四駆を作ることに。サイズは変更したくないのでタイヤの位置をベースに、ラジコンのロッククローラを参考に設計しました。

前後にモーターを載せ、バッテリーを搭載したフレームにアームとサスペンションで接続する形式になっています。

試しに前半分を作り動かしてみると良い感じです。

サスペンションは通常と逆で、伸びるときに反力を発揮するタイプ。ドゥループサスペンションというのだそう。

タイヤとサスペンションががっつり当たっているところを修正し、本番の部品を印刷しました。

ギヤやモーターはミニモーターギヤボックスから拝借し組み立てます。

シャーシの完成です！

低重心化のためフロントホイールに重りを入れています。

サイズは純正とほぼ同等。

サスペンションはしっかり動き、4センチほど足上げができます。

ボディはランチボックスを選択。

タミヤカラーを塗ってステッカーを貼り付けてシャーシに搭載。

車軸懸架式ワイルドミニ四駆の完成です！

冒頭と同じ場所を今度は危なげなく走行しています。

外を走らせてみると、岩のゴロゴロしている悪路をものともしません。

岩だらけの中をグイグイと進む姿が頼もしいです。

サスペンションを搭載することで走破性の上がったワイルドミニ四駆。ぜひ動画でその走りをご覧ください。

視聴者のコメント