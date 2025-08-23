台風第１３号が発生しました。

【写真を見る】【台風情報】台風13号（カジキ）発生 最大瞬間風速50メートルまで発達の可能性 今後の進路と勢力などを詳しく 気象庁発表

２３日９時、南シナ海の

北緯１７度３５分、東経１１６度２５分において、

熱帯低気圧が台風第１３号になりました。

台風は１時間におよそ３０キロの速さで西へ進んでいます。

中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルで

中心から半径２２０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





台風の中心は、１２時間後の２３日２１時には南シナ海の北緯１８度２０分、東経１１４度１０分を中心とする半径７５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。２４時間後の２４日９時には南シナ海の北緯１８度２０分、東経１１１度２５分を中心とする半径１０５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。４８時間後の２５日９時にはトンキン湾の北緯１８度２５分、東経１０７度３０分を中心とする半径１８５キロの円内に達し、強い台風になる見込みです。中心の気圧は９６５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。予報円の中心から半径３１０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、７２時間後の２６日９時にはラオスの北緯１９度０５分、東経１０３度３５分を中心とする半径２６０キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９６ヘクトパスカルが予想されます。なお、台風や熱帯低気圧の中心が予報円に入る確率は７０％です。