【台風情報】台風13号（カジキ）発生 最大瞬間風速50メートルまで発達の可能性 今後の進路と勢力などを詳しく 気象庁発表
台風第１３号が発生しました。
２３日９時、南シナ海の
北緯１７度３５分、東経１１６度２５分において、
熱帯低気圧が台風第１３号になりました。
台風は１時間におよそ３０キロの速さで西へ進んでいます。
中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートルで
中心から半径２２０キロ以内では
風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
南シナ海の
北緯１８度２０分、東経１１４度１０分を中心とする
半径７５キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９９６ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。
２４時間後の２４日９時には
南シナ海の
北緯１８度２０分、東経１１１度２５分を中心とする
半径１０５キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２５メートル、
最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。
４８時間後の２５日９時には
トンキン湾の
北緯１８度２５分、東経１０７度３０分を中心とする
半径１８５キロの円内に達し、
強い台風になる見込みです。
中心の気圧は９６５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。
予報円の中心から半径３１０キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。
台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、
７２時間後の２６日９時には
ラオスの
北緯１９度０５分、東経１０３度３５分を中心とする
半径２６０キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９９６ヘクトパスカルが予想されます。
なお、台風や熱帯低気圧の中心が予報円に入る確率は７０％です。