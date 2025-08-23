タレントのダレノガレ明美（35）が、兄に愛車を貸し、2人でツーリングを楽しんだことを報告した。2台のバイクと写る写真に、多くの反響が寄せられている。

【映像】ダレノガレ明美、愛車・CB1300やRebel500でドライブする動画

ダレノガレは3月28日、Xで、車両本体価格約210万円のHONDA「CB1300 SUPER FOUR SP Final Edition」が納車されたことを報告した。

その後、愛車との写真をアップしていたが、31日、一部寄せられたコメントに対し、持論をつづった。「160cmで細いやつがCB乗るなよ！とか、体格にあったバイク乗れ！とか、女子が乗るバイクじゃないとか、コメントの1割くらいの人がご心配をしてくれてますが…あなた達は乗れなくても、私は乗れるのでご安心ください。女性が乗ったらダメなバイクなんかないよー」

また、ダレノガレは、1台目の愛車購入から約4カ月後の7月31日、2台目となる新たなバイクの納車を報告した。

8月8日には、車両本体価格約92万円の新たな愛車「HONDA Rebel500」を披露。塗装をかけてオールマットにしたことを明かし、ドライブする様子も公開していた。

兄に愛車を貸し、2人でツーリング

21日の更新では、2台の愛車で兄とツーリングに出かけたことを報告した。「お兄ちゃんとでかけました。暑かった〜ちゃんと乗ってる時はバイク用のジャケット着てるよー。どちらも明美の愛車。最高。行きと帰りバイク交換しましたー」

ダレノガレの投稿にファンからは、「華奢な女の子がCB1300乗ってるのってかっこいい」「バイク2台持ち憧れます」「めっちゃ楽しそう〜。兄妹でツーリングできるの羨ましい！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）