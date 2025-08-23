アメリカのFBI（＝連邦捜査局）が第1次トランプ政権で大統領補佐官を務めたボルトン氏の自宅を捜索したとアメリカメディアが伝えました。

【映像】家宅捜索の様子

CNNなどによりますと、FBIの捜査官が22日、メリーランド州にあるボルトン氏の自宅を捜索しました。関係者の話として、家宅捜索はボルトン氏が機密情報を違法に持ち出したかを調べる捜査の一環だとしています。

ボルトン氏は第1次トランプ政権で国家安全保障担当の大統領補佐官に就任しましたが、トランプ氏とは決別し、現在ではトランプ氏の外交政策を批判する急先鋒として知られています。

ボルトン氏は2020年に政権の舞台裏を明かした回顧録を出版しましたが、当時、トランプ政権は機密情報が含まれているとして、ボルトン氏の刑事訴追を検討したことがあります。

「捜索は知らなかった。23日朝テレビで見た。私はボルトンが好きじゃないし、彼は一種のろくでなしだ」（トランプ大統領）

トランプ氏は記者団に家宅捜索については「知らなかった」としたうえで、FBIの捜査によって「事実が明らかになるだろう」と述べています。（ANNニュース）